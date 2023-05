Illalla edessä on huippujännittävä ottelu – urheilupsykologi: on vain hyvä, jos pelaajatkin jännittävät

Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Marko Anttila on tehnyt Leijonille näissä MM-kisoissa useita tärkeitä maaleja.

Suomen MM-kisajoukkue valmistautuu kohtaamaan Kanadan torstai-illan jännittävässä ottelussa.

Huippu-urheiluinstituutti KIHUn johtava asiantuntija ja urheilupsykologi Niilo Konttinen kertoo, että pelaajien sopiva jännittäminen ennen peliä on vain hyvästä.

– Pelaajan täytyy osata lukea omaa olotilaa, joutuuko ottamaan alkulämmittelyn vähän napakamman vai pikkuisen rauhoitella, että saa rakennettua optimaalisen suoritustilan, Konttinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Leijonien Harri Pesonen on totuttu näkemään hymy huulilla. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Pelaajat voivat käydä esimerkiksi mielikuvien kautta läpi erilaisia pelitilanteita. Joku voi käsitellä jännitystä puhumalla paljon ja olemalla sosiaalinen ennen peliä, toinen voi taas olla hyvinkin hiljainen ja käydä päässään läpi pelin asioita.

Jollekin apukeinona toimivat hengitysharjoitukset suoritustilan rakentamiseen.

– Jännitys on tietynlainen energinen käyttövoima, jota urheilija voi oppia hyödyntämään ja kohdentamaan pelin aikana, Niilo Konttinen sanoo.

Entä jos ennen peliä ei jännitä?

Jännitys ennen mitä tahansa tärkeää suoritusta voi siis olla hyvästä. Mutta voi käydä myös niin, että urheilija valmistautuu kauden päätavoitteeseen tai uransa huipennukseen jännittämättä.

Niilo Kontinen pitää tätä mielenkiintoisena tilanteena. Urheilija joutuu tällöin toisella tavalla herättelemään itseään ja rakentamaan suoritustilaa, jotta hän saisi sellaisia elementtejä, jotka alkaisivat jännityttämään.

Avaa kuvien katselu Leijonien joukkueessa osataan myös hassutella. Sakari Mannisen kypärään oli teipattu limsamuki Leijonien treeneissä maanantaina. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Jännitys voi mennä urheilijalla myös yli niin, että toiminta ja suoritus hajoaa.

Silloin on Konttisesta tärkeää, että urheilija tuntee itsensä. On osattava lukea, mikä on sen päivän resepti, millä pääsee takaisin tilaan jolla suoritus onnistuu parhaalla mahdollisella tasolla.

Kiekkofani pitää jännityksestä

Tampereelle kiekko-ottelua seuraamaan saapunut kuopiolainen Kari Tervo on odottanut Kanadan näkemistä livenä jo vuodesta 1994 lähtien.

Hän ei aio pitää kurissa omaa jännitystään mitenkään.

– Eläydytään vain tilanteeseen ja nautitaan siitä. Sehän on parasta sellainen pikku salamyhkäinen fiilis, Tervo sanoo.

Avaa kuvien katselu Leijonafanit odottavat illan pelistä tiukkaa. Kari Tervon (vasemmalla) valmistuminen peliin lähtee fanivaatteiden pukemisesta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hänellä ei penkkiurheilijana ole tiettyjä asioita, mitä pitäisi tai ei saisi tehdä ennen peliä. Valmistautuminen lähtee fanivaatteiden päälle laittamisesta.

– Tietyt lätsät, kaulaliinat, pelipaita. Tämmöiset tunnejutut on tärkeitä ja auttaa fiilistä nousemaan.

Kari Tervo ennakoi illan pelistä tiukkaa, mutta lopputulos on Leijonat 3 ja Kanada 2.

