Osa korkeakouluun hakevista on hyväksytty virheellisesti kouluun – ongelman laajuus ei ole vielä tiedossa

Opetushallituksen palvelussa on havaittu tekninen vika. Korkeakoulujen vastuulla on päättää jatkotoimista, jos hakija on jättänyt menemättä valintakokeeseen Opintopolun virheen takia.

Avaa kuvien katselu Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Arkistokuva Tampereen yliopiston Hervannan kampuksesta. Kuva: Jani Aarnio / Yle