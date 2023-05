Yksityisen terveyspalvelualan työntekijöille 450 euron kertakorvaus – prosenttikorotukset siirtyvät marraskuulle

Lapissa suurin yksityisen terveyspalvelualan työnantaja on Mehiläinen Länsi-Pohja, jonka palveluksessa on noin 750 työntekijää.

Yksityisellä terveyspalvelualalla työskentelevien tämän vuoden palkankorotuksista on päästy sopuun.

Työntekijät saavat kesäkuussa 450 euron kertaerän. Toisaalta prosenttikorotusten maksu siirtyy aiemmin sovitusta kesäkuusta marraskuulle.

Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään toukokuun alussa tänä vuonna.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus solmittiin kesällä 2022. Kevään aikana on neuvoteltu kuluvan vuoden palkankorotuksista, jotka oli kytketty tiettyihin teollisuuden palkankorotuksiin.

Marraskuussa palkkoihin tulee 1,9 prosentin yleiskorotus. Lisäksi marraskuussa maksetaan myös paikallinen erä, joka on 0,315 prosenttia sekä henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 prosenttia.

Terveyspalvelualan nykyinen työehtosopimus päättyy jo huhtikuun lopussa 2024. Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksen piirissä on kaikkiaan noin 38 000 työntekijää.

Isompi kertakorvaus on ollut työntekijöiden toive

– Työntekijäjärjestöt ovat pitäneet nyt saatua kertaerää tärkeänä. Se saatiin mahtumaan sopimukseen siirtämällä prosenttikorotusten maksuajankohtaa myöhemmäksi, kertoo neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri Tehystä.

Isompi kertaerä on Okkerin mukaan ollut jäsenistön toive. Sen saamista on pidetty reiluna, koska muillakin aloilla kertaeriä on yleisesti tällä palkkakierroksella maksettu.

– Toki kerralla maksettavalla 450 eurolla on merkitystä, siitä jää jotain käteenkin. Yksityisen puolen työntekijät ovat kokeneet epätasa-arvoista kohtelua julkisen puolen työntekijöihin nähden, sanoo Sote ry:n pääluottamusmies Sari Auvinen Mehiläinen Länsi-Pohjasta.

Julkisen puolen sote-sopimukseen kuului prosenttikorotusten lisäksi maaliskuussa maksettu 600 euron koronakorvaus. Lisäksi sopimukseen sisältyy myös kesällä maksettava erillinen 467 euron kertaerä.

Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö kertoo olevansa sopimukseen tyytyväinen.

– Sopua on kevään aikana haettu ja nyt se on saatu aikaiseksi. Työnantajana noudatamme tehtyä sopimusta täysimääräisesti, Männistö sanoo.

Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa terveydenhuoltopalveluita Länsi-Pohjan keskussairaalassa sekä Kemissä ja Torniossa. Yhtiön omistaa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, joka vastaa erillisellä sopimuksella perusterveydenhuollon palveluista myös Keminmaassa.