Kunnan ei tarvitse maksaa korvauksia Pälkäneen vajonneen rivitalon asukkaille – hovioikeus piti tuomion voimassa

Turun hovioikeus on pitänyt ennallaan Pirkanmaan käräjäoikeuden vuonna 2021 antaman ratkaisun Pälkäneellä vajoavan rivitalon kiistassa.

Päätös merkitsee sitä, että Pälkäneen kunnan ei tarvitse korvata rivitalon asukkaille vahingonkorvauksia rivitalon vajoamisesta.

Rivitaloyhtiön asukkaat joutuvat puolestaan korvaamaan Pälkäneen kunnalle hovioikeuden oikeudenkäyntikulut 28 337 euroa.

Kyseessä on vuosia jatkunut kiista, jossa vastakkain ovat Pälkäneen kunta ja rivitaloyhtiön iäkkäät osakkeenomistajat.

Neljän huoneiston rivitalon asukkaat joutuivat muuttamaan pois kodistaan vuonna 2018, kun terveysviranomainen määräsi talon asumiskieltoon. Talo on halkeillut monin paikoin, koska se on vuosien kuluessa vajonnut pahasti.

Käräjäoikeus ratkaisi asian kunnan eduksi

Osapuolet ovat kiistelleet siitä, onko kunta vastuussa talon vaurioitumisesta.

Vuonna 2021 Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisi kiistan Pälkäneen kunnan eduksi. Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä siitä, että kunta olisi menetellyt huolimattomasti. Oikeus katsoi myös, että asukkaiden oikeus vaatia vahingonkorvausta oli ehtinyt vanhentua.

Hovioikeus oli tuomiossaan samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa. Hovioikeuden mukaan vahingonkorvauslain nojalla vaaditut korvaukset olivat vanhentuneet.

Lisäksi hovioikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että sorakuopan täyttäminen rakennusjätteillä olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista tai puhdistustarvetta. Näyttämättä jäi myös, että täytössä käytetyistä orgaanisista materiaaleista olisi aiheutunut ympäristölle muita seurauksia kuin luonnon kiertokulkuun kuuluvaa tavanomaista hajoamista.

Rivitalo on rakennettu entisen soramontun paikalle

Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi rakennettiin Pälkäneen Takojanpolulle vuonna 1988. Tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte lahosi ja rivitalon alla oleva maa vajosi. Asuntojen seiniin alkoi tulla halkeamia.

Avaa kuvien katselu Rivitalon seiniin on tullut vajoamisen vuoksi näkyviä halkeamia. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kaikki asukkaat ovat joutuneet häädön uhalla vuosia sitten jättämään kotinsa. Rivitalossa asui kuusi eläkeikäistä ihmistä.

Kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto asetti vuonna 2018 rakennuksen käyttökieltoon. Viimeinen asukas velvoitettiin häädön ohella rakennuksesta pois kesällä 2019.

Taloyhtiön osakkaiden mielestä Pälkäneen kunta on korvausvelvollinen, koska se on kaavoittanut rakennuskelvottoman tontin ja myöntänyt rakennusluvan paikalle, jossa on ollut kaatopaikkatoimintaa.

Asunto-osakeyhtiö on vaatinut kuntaa joko lunastamaan kiinteistön rakennuksineen tai korvaamaan enimmillään 600 000 euron vahingot.

Kunta pitää vaatimuksia perusteettomina ja vanhentuneina.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 24. heinäkuuta 2023.