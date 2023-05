Tampereella maan elinvoimaisin kaupunkikeskusta, Helsinki ja Turku vanavedessä – ”ihmelapsi” Pietarsaari nousi neljänneksi

Tampere, Helsinki ja Turku ovat palkintopalleilla perjantaina julkaistussa kaupunkien elinvoimaisuuden vertailussa.

Valtakunnallisen Elävät kaupunkikeskustat ry:n vertailussa 33 maamme kaupunkia laitettiin elinvoimaisuusjärjestykseen käyttämällä apuna viittä muuttujaa.

Huomiota kiinnitettiin vapaiden liiketilojen osuuteen, kaupalliseen tiiviyteen, kauppojen ja ravintoloiden osuuteen, sekä keskustan elinvoimalukuun ja keskustojen asukastiheyteen.

Elävät kaupunkikeskustat ry on julkaissut avoimeen menetelmään perustuvia keskustojen elinvoimalukuja runsaat kymmenen vuotta.

– Kaupungin keskustan elinvoiman kehittäminen on maratonjuoksu. Siinä ei voi sellaisilla sadan metrin spurteilla saada isoja voittoja, vaan pitää jaksaa juosta kärsivällisesti pitkiä matkoja, sanoo toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen Elävät kaupunkikeskustat ry:stä.

Elinvoimaisimmat kaupunkikeskustat vuonna 2023 1. Tampere (150 pistettä) 2. Helsinki (138 pistettä) 3. Turku (136 pistettä) 4. Pietarsaari (130 pistettä) 5. Porvoo (127 pistettä) 6. Tikkurila (115 pistettä) 7. Vaasa (109 pistettä) 8. Lappeenranta (107 pistettä) 9. Kuopio (104 pistettä) 9. Lahti (104 pistettä) 9. Oulu (104 pistettä) 12. Rovaniemi (102 pistettä)

Tampereen keskustan suhteellinen elinvoima on Suomen paras. Elävät kaupunkikeskustat ry:n vertailussa kaupungin nosti voittoon ”superkolmikko”: raitiotie, areena ja tunneli.

Muutamalla miljardilla eurolla saatiin jättiponnahduslauta Tampereen keskustan kestävälle elinvoimaistumiselle ja mallisuoritus kaupunkikehittäjille, sanoo Lemminkäinen.

– Tamperehan on tehnyt ihan uskomattomia investointeja. Ratikka on tehnyt Tampereesta nauhakaupungin, areena on tuonut keskustaan huikeasti elämää, ja myös keskustatunnelin rakentaminen onnistui. Nämä kolme tekijää ovat saaneet aikaiseksi huikean nosteen. Tampereen keskusta näyttää mallia kaikille keskustan kehittäjille Suomessa ja Pohjoismaissa.

Helsinki ylsi kakkossijalle, vaikka ajat ovat muuttuneet

Helsinki on vuoden 2023 vertailun kakkonen. Jätkäsaari ja kehittyvä Hernesaari tukevat keskustan elinvoimaa.

Avaa kuvien katselu Amos Rex on muokannut Helsingin kaupunkimaisemaa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Perustelujen mukaan kansainvälisen tason kulttuuripalvelut on niputettu viisaasti sadan metrin säteelle: Amos Rex, Kiasma, Musiikkitalo ja kirjastotalo Oodi.

– Keskustan kilpailutilanne on viidessä vuodessa muuttunut oleellisesti, kun etätoimistotyö on yleistynyt ja kansainväliset matkailijavirrat ovat vähentyneet. Helsinki on onnistunut tässä puolustustaistelussa kiitettävästi.

Turun keskustauudistus onnistui

Turku sijoittui vuoden 2023 vertailussa kolmanneksi.

Kaupunkikeskustojen kokonaispistemäärässä Tampere johtaa selvästi 150 pisteellään, mutta Helsingin (138) ja Turun (136) ero on enää vain kaksi pistettä.

Pokko Lemminkäisen mukaan Turun keskustauudistus synnytti muutamassa vuodessa renessanssikaupungin modernein maustein.

– Turku on kehittynyt huimasti ja erityisen mielenkiintoinen on jokivarren ravintolamaailma. Toriparkki on myös valmis, ja monella tasolla Turku on onnistunut tekemään isoa kehityspolitiikkaa. Elinvoiman nostaminen ei tule ilman investointeja ja Turkuunhan on tulossa tapahtuma-areena ja myös ratikkaa mietitään.

Avaa kuvien katselu Turun uudistettu kauppatori saa kiitosta. Kuva: David Fagerudd / Yle

Pietarsaari yllätti ja ylsi neljänneksi

Vertailun isoin yllättäjä oli neljänneksi sijoittunut Pietarsaari.

Kaupunki sai viime vuonna valtakunnallisen keskustapalkinnon ja tänä vuonna se teki suomenennätyksen vapaiden liiketilojen vähäisyydessä.

– Pietarsaaressa on 20 000 asukasta ja on kyllä ihmelapsi kaupunkikeskustan kehittämisessä. Siellähän kaikki tiet tuovat kohti keskipistettä ja elävää toria. Siellä on ollut hyvin juureva visio ja tässä on sitten lopputulos. Kaupungin elinvoimaluvut ovat hämmästyttävän korkeat vuodesta toiseen, sanoo Pokko Lemminkäinen.

