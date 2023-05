”Kumiorava” ja yli viisituhatta muuta aiemmin tuntematonta eliölajia löytyi kilometrien syvyydestä Tyynenmeren pohjasta

Kuva: Craig Smith and Diva Amon, ABYSSLINE Project

Tutkijat ovat löytäneet yli 5 000 uutta eliölajia kilometrien syvyydestä koskemattomalta Tyynenmeren alueelta, jonne on suunniteltu syvänmeren kaivostoimintaa.

Löydöstä kerrotaan tiedejulkaisu Current Biologyssa julkaistussa tutkimuksessa. Aiheesta ovat uutistoineet esimerkiksi The Guardian ja The Washington Post.

Oudot eliöt löydettiin Clarion-Clipperton Zone (CZZ) -nimiseltä laajalta mineraalirikkaalta alueelta.

Avaa kuvien katselu Clarion-Clippertonin alue sijaitsee merenpohjassa Havaijin ja Meksikon välillä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Elämää syvyydessä

Tutkimuksen mukaan alueelta on löytynyt 5 578 lajia, joista 88–92 prosenttia on tieteelle aiemmin tuntemattomia.

Tutkijat keräsivät näytteitä merenpohjasta 4 000–6 000 metrin syvyydestä kauko-ohjattavien ajoneuvojen avulla.

– Jaamme tämän planeetan hämmästyttävän biodiversiteetin kanssa. Meillä on vastuu ymmärtää ja suojella sitä, sanoi tutkimuksen päätutkija, syvänmeren ekologi Muriel Rabone The Guardianin mukaan.

Tutkimukseen osallistunut syvänmeren biologi Adrian Glover kuvaili merenpohjaa ”hämmästyttäväksi paikaksi”, jossa elämä kukoistaa kylmyydestä ja pimeydestä huolimatta.

Gloverin mukaan yhdelle syvyyden asukille tutkijat ovat antaneet lempinimen ”kumiorava”, koska sillä on valtava häntä ja se näyttää hyytelömäiseltä. Otus löytyi runsaan viiden kilometrin syvyydestä.

CZZ:n alueelta on löytynyt myös esimerkiksi lasisieniin, niveljalkaisiin ja merisiileihin lukeutuvia otuksia. The Washington Postin mukaan jotkut eliöistä näyttävät osittain kuorituilta banaaneilta. Lehden mukaan joukossa on myös haamumaisia mustekaloja.

Kaivoslupia tulossa

Kaivostutkimussopimuksia CCZ:n alueelle on myönnetty 17 yhtiölle, joita tukevat esimerkiksi Britannia, Yhdysvallat ja Kiina.

Jamaikalta käsin toimivan, syvänmeren kaivostoimintaa sääntelevän International Seabed Authority -järjestön on määrä alkaa hyväksyä kaivoslupahakemuksia näiltä yhtiöiltä.

Yritykset haluavat kaivaa merenpohjasta esimerkiksi kobolttia, mangaania ja nikkeliä. Näitä mineraaleja olisi tarkoitus hyödyntää uusiutuvan energian teollisuudessa, esimerkiksi sähköautoissa ja akuissa.

Tuore tutkimus on merkki siitä, että merenalainen kaivostoiminta ja siirtymä pois fossiilisista polttoaineista voivat aiheuttaa haittaa sellaisille elämänmuodoille, joita ihminen on vasta alkamassa ymmärtää, The Washington Post arvioi.

Voit keskustella aiheesta la 27.5. kello 23 asti.