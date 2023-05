Iäkkäät kehitysvammaiset joutuvat muuttamaan jopa kymmenien kilometrien päähän, kun palvelukoti suljetaan säästösyistä

Outokummun Hilma-kodissa on asunut viisi kehitysvammaista. Tämänhetkisen tiedon mukaan, he joutuvat muuttamaan uusiin osoitteisiin heinäkuun alkuun mennessä. Kuvituskuva.

Kehitysvammaisten Tukiliitto kritisoi voimakkaasti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun soten päätöstä sulkea kehitysvammaisten Hilma-koti Outokummussa.

Palvelukodissa asuu viisi kehitysvammaista aikuista. Yksi heistä on siirtymässä vanhuspalveluihin ja neljälle on etsitty uudet asuinpaikat Outokummusta, Polvijärveltä ja Kontiolahdelta.

Kehitysvammaisten Tukiliiton aluekoordinaattori Tarja Hallavainio pitää käsittämättömänä, että koko ikänsä Outokummussa asuneille ihmisille tarjotaan asuinpaikkaa toisesta kunnasta.

– Heidän sosiaaliset suhteensa katkeavat. Mahdollisen muuton jälkeen ei ole helppoa lähteä vierailemaan toisella paikkakunnalla perheensä ja ystäviensä luona. Myös asuinyhteisö, jota he itse pitävät tavallaan perheenä, hajoaa.

Palvelukoti on ollut vajaakäytöllä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vammaisten asumispalveluista palvelujohtaja Jari Nevanto kertoo, että sulkemispäätöksen takana on kaksi syytä.

Hilma-koti on ensinnäkin ollut vajaakäytöllä. Palvelukodissa on seitsemän paikkaa, joista kaksi on ollut useamman vuoden tyhjänä.

– Näköpiirissä ei ole tilannetta, että tämän tyyppisen yhteisöllisen asumisen tarve myöskään lisääntyisi Outokummussa, Nevanto toteaa.

Toinen syy on Hilma-kodin nykyisten asukkaiden kasvanut palvelun tarve. Nevannon mukaan yhtä lukuun ottamatta kaikki asukkaat tarvitsevat yöaikaista hoitoa, jota Hilma-kodissa ei ole.

– Kun on kyse pienestä yksiköstä, yöhoitajan järjestäminen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se tulisi todella kalliiksi.

Tukiliitto ei niele perusteluja

Kehitysvammaisten Tukiliiton aluekoordinaattori Tarja Hallavainio pitää perusteluja kestämättöminä. Tukiliiton Siun Sotelta saamien tietojen mukaan Outokummussa on 28 iältään 55–75-vuotiasta kehitysvammaista.

– On hyvin todennäköistä, että yksikölle on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, Hallavainio sanoo.

Outokummun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen puheenjohtaja Matti Koistinen ihmettelee myös selitystä korkeista kustannuksista.

– Hilma-kodin kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee vanhusten hoivakoti. Miksi sen yöhoitaja ei voisi kiertää myös Hilma-kodissa? Koistinen kysyy.

Kehitysvammaisilla on oikeus vaikuttaa asuinpaikkaansa

Palvelujohtaja Jari Nevanto korostaa, ettei hyvinvointialue voi pakottaa ketään muuttamaan.

– Siun sote määrittelee, miten ja missä se tarjoaa turvallisen asuinpaikan. Asiakas tekee itse valinnan, ottaako hän palvelun vastaan vai ei, Nevanto sanoo.

Tarja Hallavainion mukaan ongelmana on, että päätökset on tehty kuulematta vammaisia ja heidän läheisiään. Hän viittaa YK:n vammaissopimukseen ja perustuslakiin, joiden mukaan kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa. Päätöksissä tulee kunnioittaa itsemääräämisoikeutta.

– Asuinpaikat pitää lähteä kehitysvammaisten tarpeista, eivätkä hyvinvointialueen reunaehdot saa määrittää sitä. Palvelut joustavat, ei asiakas. Eli ei voida toimia niin, että meillä on vain tämä yksi asuinpaikka, ota tai jätä.

Virallinen päätös tuli myöhään

Tarja Hallavainio pitää ongelmallisena myös sitä, että palvelukodin sulkemista ja muuttoa ryhdyttiin järjestämään ennen kuin asukkaat olivat saaneet viralliset päätökset.

Hoitokodin sulkemista ei myöskään ole käsitelty luottamuselimissä siten, että asiakirjat olisivat olleet julkisesti nähtävillä. Näin päätökseen on ollut vaikea hakea muutosta.

– Asukkaat saivat tiedon sulkemisesta ennen joulua suullisesti, Hallavainio sanoo.

Virallisen päätöksen asiasta he ovat saaneet vasta muutama päivä sitten. Jari Nevanto kertoo, että neljälle vammaispalvelujen piirissä jatkavalle asukkaalle on tehty asumisesta järjestämispäätös 22. toukokuuta.

Päätöksessä on määritelty heille uusi asuinpaikka heinäkuun alusta lähtien.

Asukkaat ovat hädissään

Hilma-kodin sulkeminen on aiheuttanut asukkaissa surua ja huolta.

Matti Koistinen kertoo, että he ovat kaikki kotoisin Outokummussa. Nuorin asukkaista on viisikymppinen, suurin osa yli 65-vuotiaita.

– Monella on ollut tuskainen olo. Yksi asukkaista sanoi, että olisi parasta, jos hän kuolisi pois, Koistinen sanoo.

Jari Nevanto vakuuttaa ymmärtävänsä asukkaiden huolen.

– Totta kai, sehän on heille tuttu asuinpaikka. Mutta kysymys on siitä, että he tarvitsevat turvallisen asuinpaikan, missä on ympärivuorokautista tukea.