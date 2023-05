Juhlavaatteita ostetaan nyt enemmän kuin vuosiin, ja se yllättää jopa alan asiantuntijan

Suomalaiset ovat alkuvuonna ostaneet vaatteita ja kenkiä enemmän kuin muotialalla ennakoitiin. Meneillään oleva juhlavaatesesonki on vaatekaupoissa vilkas.

Valmistujaisista alkava kesän juhlakausi on vaatekaupoille tärkeä sesonki. Muotikaupan ala odotti myynnin hiipumista, mutta yllättäen vaatteita ja kenkiä ostetaankin Suomessa vilkkaasti.

Julia Halme oli Sokoksen tavaratalossa Helsingissä etsimässä uutta mekkoa serkun häihin.

– Jotain kesäistä, juhlavaa ja aika basic-värejä, Julia Halme sanoo.

Julia Halme kertoo käyvänsä vaateostoksilla silloin, kun tiedossa on vaikkapa juhlia tai kun hän tarvitsee jotakin tiettyä vaatetta. Tällä kerralla hän etsi mekkoa serkun häihin.

Terhi Nummenpää puolestaan piipahti tavaratalossa kokousten välissä, vaikka hän tavallisesti ostaa vaatteita verkkokaupasta tai second hand -liikkeistä. Hänellä oli etsinnässä jotakin kesäistä lämpimien säiden varalle.

– Olen katselemassa vähän siistimpiä kesävaatteita. Ei varsinaisesti juhlavaatteita, mutta sellaista, mitä laittaa päälle, kun on kokousta ja muuta.

Muotikaupalla menee yllättävän hyvin

Vaatteiden myynti kasvoi tammi–huhtikuussa vajaat 13 prosenttia ja kenkien vajaat 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tässäkin kuussa vaatteet ja kengät ovat käyneet reippaasti kaupaksi.

– Tällä hetkellä muotikaupalla menee yllättävän hyvin. Odotimme laskua tässä ihmisten ostovoiman laskiessa, mutta näin ei olekaan käynyt, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää Muoti- ja urheilukauppa ry:stä.

Liikkeissä tehtyjen ostosten lisäksi vaatteiden ja varsinkin kenkien verkkokauppakin on alkuvuonna kasvanut. Myös käytettyjen vaatteiden ja kenkien kauppa on kasvanut vahvasti.

– Second hand kasvaa tällä hetkellä yleensä noin tuplasti nopeammin kuin muu vaatekauppa. Siitä on tulossa hyvin salonkikelpoista. Varsinkin nuoret ihmiset ovat selkeästi second handin ostajia, ja se laajenee ihan kaupunkikeskustoihin ja kauppoihinkin, Veli-Matti Nummenpää sanoo.

Muoti on aiemmin ollut se, mistä ihmiset nopeimmin säästävät talouden kiristyessä. Nyt on toisin.

– Ilmeisesti ihmiset säästävät isommista hankinnoista ja lainoja otetaan vähän. Asuntoja ostetaan vähän. Autokauppa käy huonosti. Nyt sitten satsataan vähän kevyempiin menoihin, ja tämä kuuluu niihin, Veli-Matti Kankaanpää arvioi.

Kesän juhlavaatesesonki alkaa toukokuun alkupuolelta ja jatkuu syksyyn saakka. Koronarajoitusten aikana juhlavaatteiden ostaminen tyrehtyi. Nyt juhlamuodin kauppa käy todella hyvin, sanoo Veli-Matti Kankaanpää Muoti- ja urheilukauppa ry:stä

Nyt haetaan juhlavia kokonaisuuksia, ei vain yksittäisiä asusteita

Viime vuonna suomalaiset ostivat vaatteita 3,5 miljardilla eurolla.

Vaatekauppa kärsi pahasti koronapandemiasta ja on toipunut vähitellen. Juhlavaatteiden myynnissä pudotus oli raju, kun juhlia ei rajoitusten vuoksi järjestetty.

Pukuja ja juhlapukeutumisen asusteita on viime päivinä myyty paljon, kertoo Sokos Helsingin miesten pukeutumisen myyjä Petteri Kankkunen. Tänä keväänä monet ovat hänen mukaansa suosineet puvuissa sinisen sävyjä.

Tällä hetkellä monilla on koronavuosien jälkeen tarvetta täydentää juhlavaatevarastoa. Se näkyy myös helsinkiläisen tavaratalon miesten pukeutumisen osastolla, kertoo myyjä Petteri Kankkunen Sokos Helsingistä. Juhlavaatteita ovat hänen mukaansa ostamassa kaiken ikäiset rippi-ikäisistä vaareihin.

– Minusta tuntuu, että pukupukeutuminen, juhlapukeutuminen lähti tänä vuonna myymään vielä vähän aikaisemmin kuin muina vuosina. Yllättävän aikaisin omasta mielestäni, Petteri Kankkunen sanoo.

Hänen mukaansa ihmiset ovat varsinkin tänä keväänä olleet valmiita laittamaan rahaa laadukkaisiin juhlavaatteisiin ja -kenkiin.

– Haetaan oikein kunnon juhlavia kokonaisuuksia.