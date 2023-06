”Minusta se on hyvä sääntö” – moni maa on tiukentanut koulujen kännykkärajoituksia, ja italialaispoika iloitsee uudistuksesta

Suomessa on viime viikkoina käyty vilkasta keskustelua kännyköiden käytöstä kouluissa. Hallitukseen pyrkivä perussuomalaiset on linjannut, että puhelimien pitäisi pysyä repussa koko koulupäivän.

Kysyimme eri maissa, millaiset säännöt ja käytännöt niissä vallitsee koululaisten kännyköiden käytöstä.

Suomen tilanteesta voit lukea tästä jutusta: Jos kouluihin tulisi perussuomalaisten ehdottama kännykkäkielto, näin se muuttaisi arkea

Italia: Kännykkäkielto viime joulukuusta lähtien

Italian hallitus kielsi kännyköiden käytön kouluissa kokonaan viime joulukuussa. Hallitus ohjeisti koulut keräämään kännykät oppilailta koko koulupäivän ajaksi.

Poikkeus kiellosta ovat opetustilanteet, joissa kännyköillä on käyttöä.

– Tunneilla ollaan sen takia, että siellä opitaan. Tämä on oppilaiden etu, jota meidän pitää valvoa, Italian opetusministeri Giuseppe Valditara kommentoi päätöstä.

Moni italialaiskoulu oli soveltanut jonkinlaista kännykkäkieltoa jo ennen hallituksen linjausta.

Nyt uutta lakia sovelletaan kouluissa eri tavoin: jotkut kieltävät kännykät tiukasti koko päiväksi, toisissa niiden käyttöön suhtaudutaan löyhemmin.

Roomassa yläkoulua käyvä Martin Menor Cogorro, 13, sai ensimmäisen älypuhelimensa noin vuosi sitten. Ennen sitä hän käytti älykelloa, jonka avulla hän saattoi soittaa vanhemmilleen.

Menor Cogorro kertoo, että hänen koulussaan kännykät kerätään pois ennen tuntien alkua ja laitetaan lukkojen taakse.

– Minusta se on hyvä sääntö. Jos puhelin on mukana ja vaikka äänettömälläkin, sitä ehkä katsoo oppitunnilla eikä keskity. Kun se on poissa, tulee esimerkiksi tehtyä muistiinpanoja vihkoon.

Tukholmalaiskoulussa oppilaat toivovat vähän lievennyksiä sääntöihin.

Ruotsi: kännykät lukkojen takana

Tukholman ruotsinsuomalainen koulu tiukensi oppilaiden mahdollisuutta käyttää kännyköitä koulupäivän aikana.

Aiemmin opettajat keräsivät lukolliseen kaappiin 1–7-luokkalaisten kännykät. Puhelimen sai takaisin, kun koulupäivä päättyi.

Viime syksynä sama sääntö ulotettiin myös yläkoululaisiin eli 7–9-luokkalaisiin.

Nyt vanhimpienkin oppilaiden kännykät ovat siis lukitussa kaapissa käytävällä koko koulupäivän ajan.

Vararehtori Pauliina Salomaan mukaan kiristyksellä haluttiin varmistaa, ettei repussa värisevä kännykkä vie huomiota ja häiritse keskittymistä oppitunnilla.

Uudet säännöt otettiin käyttöön, kun Ruotsin koululain pykäliä kännyköiden käytöstä kiristettiin viime vuoden elokuussa. Kännykkäkielto on voimassa tuntien aikana. Koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa puhelin, jos tarpeen. Kouluille annettiin lisäksi mahdollisuus omiin lisätiukennuksiin.

Seitsemäsluokkalaisen Tilde Bachmanin mukaan alaluokilla kännykkäkielto oli luonteva, koska välitunteja oli yläluokkia enemmän ja niillä on mentävä ulos. Yläkoulun oppilailla on vain yksi, pitkähkö ruokatunti, jonka saa viettää sisällä. Bachman kertoo, että oppilasneuvostossa on mietitty, eikö kännyköitä voitaisi vapauttaa edes yhdeksäsluokkalaisten välituntikäyttöön.

Vararehtori Salomaa sanoo kuitenkin huomanneensa muutoksen parempaan jo ensimmäisenä talvena.

– Aiemmin yläkoululaiset istuivat rivissä, ja jokainen tuijotti omaa puhelintaan. Nyt oppilaat pelaavat korttia ja juttelevat, ja se on hienoa.

Bachmanin ikätoveri Antonia Ahola kertoo, että jotkut yrittivät juksata alussa luovuttaen opettajalle jo käytöstä poistetun kännykän ja pitäen käyttökännyn taskussaan. Opettajat eivät menneet lankaan.

Tytöt eivät usko Suomessa esillä olleeseen malliin, jonka mukaan kännykät pitäisi pitää koulupäivän ajan repussa.

– Kummasti se reppu lähtisi välitunnilla mukaan esimerkiksi vessaan. Ja jokainen kyllä tietää miksi, Tilde Bachman sanoo.

Ranskassa asuville Vainion sisaruksille kännykkärajoitukset ovat itsestäänselvyys.

Ranska: Kännykät repussa äänettömällä

Ranskassa kiellettiin luurien käyttö koulussa asetuksella vuonna 2018.

– Laitamme kännykät äänettömälle ja laukkuun aamulla, eikä niitä saa ottaa esiin tuntien aikana”, sanoo Ranskassa asuva 16-vuotias Fanni Vainio.

13-vuotias sisko Fiona pitää kännykieltoa hyvänä.

– Olisi vaikeaa keskittyä, jos kännykät olisi sallittu.

Tyttöjen mukaan kieltoa kunnioitetaan varsin hyvin. Opettajissa on eroa sen suhteen, miten he suhtautuvat sääntöjen rikkojiin. Tiukimmat takavarikoivat puhelimen päivän ajaksi ja antavat jälki-istuntoa.

Lukiossa kielto hellittää vähän, sillä siellä puhelimen voi ottaa esiin välitunneilla.

Saksa: Baijeri lievensi tiukkaa kieltoaan

Valtaosassa Saksan kouluista on ainakin jonkinlaisia kännykän käytön rajoituksia. Vuonna 2019 tehdyn kyselyn mukaan 16 prosentissa kännyköiden käyttö oli kielletty käytännössä kokonaan. Useimmat koulut kielsivät käytön oppitunneilla. Neljä prosenttia ei rajoittanut sitä lainkaan.

Saksassa lasten matkapuhelimiin suhtaudutaan tiukemmin kuin monessa muussa maassa. Vain joka viides saksalaislapsi saa älypuhelimen alle 10-vuotiaana. 10-12-vuotiaista sellainen on 86 prosentilla, kertoi tilastosivusto Statista vuonna 2021.

Osavaltioista vain vanhoillinen Baijeri on säätänyt sitovat rajoitukset koululaisten kännykän käytölle. Baijeri kielsi kännyköiden käytön koulujen alueella lähes tyystin jo vuonna 2006.

Nyt Baijerikin on päätynyt siihen, ettei täyskielto ole hyvä. Viime syksystä lähtien koulut ovat sielläkin saaneet itse säädellä kännykän käyttöä. Baijerin yleisradioyhtiön mukaan lakimuutosta ajoivat monet koululaiset, vanhemmat ja opettajat, jotka eivät pitäneet täyskieltoa nykyaikaisena.