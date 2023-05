Skandaalinkäryistä Texasin oikeusministeri Ken Paxtonia uhkaa virkasyyte

Osavaltion lähes 200-vuotisessa historiassa vain kaksi viranomaista on aiemmin asetettu virkasyytteeseen.

Yhdysvalloissa Texasin parlamentin tutkintakomitea suositteli torstaina, että osavaltion oikeusministeri Ken Paxton asetetaan virkasyytteeseen useista erilaisista rikkomuksista. Niistä osa saattoi olla rikoksia.

Republikaanien johtama tutkintakomitea päätti yksimielisesti suosituksesta, että Paxton pitäisi asettaa virkasyytteeseen muun muassa lahjonnan, virkaan sopimattomuuden ja yleisen luottamuksen väärinkäytön perusteella.

Seuraavaksi parlamentin odotetaan äänestävän Paxtonin asettamisesta virkasyytteeseen. Tapaus olisi ensimmäinen vuosikymmeniin Texasissa, kertoo The New York Times. Osavaltion lähes 200-vuotisessa historiassa vain kaksi viranomaista on aiemmin asetettu virkasyytteeseen.

Virkasyytteen nostaminen vaati äänienemmistöä parlamentin 150-paikkaisessa alahuoneessa. Republikaaneilla on enemmistö paikoista, mutta se on epäselvää, kuinka paljon tukijoita Paxtonilla on.

Paxton istui viisi kautta osavaltion edustajainhuoneessa ennen kuin hänestä tuli senaattori Texasin parlamentin ylähuoneeseen. Jos republikaaneja edustava Paxton joutuu virkasyytteeseen, hänen pitää jättää oikeusministerin tehtävänsä osavaltion senaatissa järjestettävän oikeudenkäynnin ajaksi.

FBI:n tutkinta ja petossyyte

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on jo vuosien ajan tutkinut Paxtonia epäilyistä, joiden mukaan hän olisi käyttänyt asemaansa väärin auttaakseen varakasta lahjoittajaansa.

Myös suuri osa parlamentin tutkintakomitean perusteluista virkasyytteelle liittyy Paxtonin ja lahjoittajan väliseen suhteeseen. Komitean epäilee, että Paxton olisi muun muassa pyrkinyt suojelemaan lahjoittajaa tähän kohdistuvalta FBI:n tutkinnalta.

Vuonna 2015 erillisessä tapauksessa Paxton asetettiin syytteeseen arvopaperipetoksesta epäiltynä, mutta tapauksesta ei ole vielä järjestetty oikeudenkäyntiä.

Kun tutkintakomitean järjestämä tutkinta paljastui julkisuuteen tiistaina, Paxton väitti sitä poliittiseksi hyökkäykseksi, jonka parlamentin alahuoneen ”liberaali” republikaanipuhemies Dade Phelan olisi junaillut.

Paxton vaati Phelania eroamaan ja väitti, että tämä olisi ollut humalassa parlamentin istunnon aikana viime perjantaina. Phelanin toimisto kutsui syytöstä Paxtonin yritykseksi ”pelastaa kasvonsa”.

Vuonna 2020 Paxton pyysi Yhdysvaltain korkeinta oikeutta kumoamaan presidentti Joe Bidenin vaalivoiton.

Lähde: AP