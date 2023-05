Jos kouluihin tulisi perussuomalaisten ehdottama kännykkäkielto, näin se muuttaisi arkea

Englannin ja ruotsin opettaja Hanna Hallila, 28, ei ole mikään digiänkyrä – päinvastoin. Hän suhtautuu sosiaaliseen mediaan ja puhelinten käyttöön suhteellisen avoimin mielin.

Hallila tekee vapaa-ajallaan Tiktok-videoita, viihtyy Instagramissa ja hyödyntää puhelimia myös opetustyössään. Silti älypuhelinten vaikutukset oppilaisiin ja koulujen työrauhaan huolestuttavat häntä.

– Puhelimen käytöstä pitää huomauttaa käytännössä jokaisella yläkoulun oppitunnilla, Hallila kertoo.

Helsingin Pasilan peruskoulun opettaja Hanna Hallila kertoo videolla, millaisia hankalia tilanteita kännykät aiheuttavat koulussa. Joskus oppilas reagoi voimakkaasti, jos häntä pyytää laittamaan puhelimen pois.

Kännykkäkielto hallitusneuvotteluissa

Päättäjät ovat ottaneet puhelinten käytön kouluissa hampaisiinsa. Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä peruskoulujen kännykkäkielto mahdollisena vastauksena opettajien huoleen.

Tarkkoja tietoja ehdotuksen sisällöstä ei ole tullut julki, mutta perussuomalaisten koulutuspoliittisen linjauksen mukaan puhelimien pitäisi pysyä repussa koko koulupäivän ja opetuksessa pitäisi käyttää nykyistä vähemmän puhelimia ja muita laitteita. “Vähemmän pelillisyyttä”, linjauksessa paalutetaan.

Pasilan peruskoulun seitsemäsluokkalaiset tekivät lukuvuoden viimeisellä englannin tunnilla tietovisaa puhelimillaan opettaja Hanna Hallilan johdolla.

Julkisuudessa on ollut myös kansalaisaloite, jonka tavoite on, että peruskoulun oppilaiden puhelimet pysyisivät suljettuina oppituntien ja välituntien aikana paitsi poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia olisivat esimerkiksi tilanteet, joissa puhelinta tarvittaan opetukseen tai oppilaan pitää saada yhteys vanhempaansa.

Kielto jakaa opettajia

Opetusneuvos ja juristi Laura Francke Opetushallituksesta kertoo, että peruskoulujen kännykkäkielto jakaa opettajien mielipiteitä.

– Osa opettajista katsoo, että nykylainsäädäntö on riittävää. Mutta osa katsoo, että sitä pitää selkeyttää. He haluavat lisää valtuuksia puuttua puhelinten käyttöön.

Näin puhelimien käyttöä rajoitetaan peruskoulussa Skenaario 1. Opettaja pyytää oppilaita laittamaan puhelimet kännykkäparkkiin koulupäivän ajaksi. Nykylaki: Opettaja voi vain suositella puhelinten laittamista kännykkäparkkiin. Oppilas voi kieltäytyä. Mahdollinen uusi laki: Opettaja voi velvoittaa oppilaita laittamaan puhelimen kännykkäparkkiin koko koulupäivän ajaksi. Skenaario 2. Oppilas huudattaa puhelimeltaan videota tai musiikkia eikä pane puhelintaan pois kehotuksista huolimatta. Nykylaki: Opettaja voi ottaa häiritsevän laitteen pois oppilaalta tai poistaa oppilaan luokasta. Mahdollinen uusi laki: Tilannetta ei pääse syntymään silloin, kun puhelin on puhelinparkissa, jos laki velvoittaa laittamaan puhelimen puhelinparkkiin koulupäivän ajaksi. Skenaario 3. Oppilas katsoo kuulokkeet päässä videota eikä pane puhelintaan pois kehotuksista huolimatta. Nykylaki: Opettaja voi yhdenkin oppilaan opiskelua häiritsevän laitteen pois oppilaalta tai poistaa oppilaan luokasta. Mahdollinen uusi laki: Tilannetta ei pääse syntymään silloin, kun puhelin on puhelinparkissa, jos laki velvoittaa laittamaan puhelimen puhelinparkkiin koulupäivän ajaksi. Skenaario 4. Opettaja haluaa käyttää oppilaiden puhelimia apuna opetuksessa. Nykylaki: Tämä onnistuu, jos opettaja niin haluaa. Mahdollinen uusi laki: Omia puhelimia voi tulevaisuudessakin käyttää opetustarkoitukseen, jos opettaja näin päättää. Esimerkiksi Ranskassa on käytössä koulujen kännykkäkielto, mutta opettajilla on yhä päätäntävaltaa. Lähde: Opetushallitus, opetusneuvos ja juristi Laura Francke

Englantia ja ruotsia kuudesluokkalaisista yhdeksänluokkaisille opettava Hallila ei kannata puhelinten täyskieltoa.

Hän uskoo, että laissa on selkeyttämisen varaa opettajan oikeusturvan vuoksi. Hallilan mielestä opettajien on vaikea tulkita, miten he voivat puuttua oppilaan puhelimen käyttöön ja miten eivät. Valta päättää asiasta pitäisi pysyä hänen mielestään kuitenkin kouluilla.

– Päätäntävaltaa ei pidä ulkoistaa poliitikoille, koska he eivät elä meidän arkeamme, Hallila sanoo.

Laki on Opetushallituksen Francken mukaan mahdollista toteuttaa myös niin, että laki mahdollistaa koko koulupäivän kännykkäkiellon, mutta päätösvalta kännykkäkiellosta jätetään kouluille, niin että ne kieltävät kännykän käytön koko koulupäiväksi järjestyssäännöissään.

– Opetushallitus pitää tärkeänä, että puhelinten käyttö opetuksessa olisi mahdollista opettajan luvalla.

Laki on Francken mukaan mahdollista toteuttaa myös niin, että se antaa koulut voivat halutessaan rajata puhelinten käyttöä lakia ankarammin järjestyssäännöissä.

Avaa kuvien katselu Hanna Hallila on Tiktokista tuttu @hanna_ope, joka kertoo videoillaan opettajan arjesta. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Kotikäyttö heijastuu kouluihin

Myös puhelinten vapaa-ajan käyttö heijastuu koulutyöhön, muistuttavat Francke ja Hallila. Jos lapsi viettää leijonan osan vapaa-ajastaan puhelimella, se vaikuttaa myös keskittymiseen koulussa.

– Koululainsäädännöllä vaikutetaan vain kouluaikaan ja laitteita käytetään erityisesti vapaa-ajalla. Vanhempien rooli on keskeinen, sanoo Francke.

– Koulun ja kodin pitäisi tehdä yhteistyötä. Tunnen riittämättömyyttä, kun oletetaan, että koulu hoitaa kaiken, Hallila kertoo.

