Alaikäiset pojat pahoinpitelivät miehen Porin keskustassa – potkivat ja käyttivät teräasetta

Lounais-Suomen poliisi tutkii viikonloppuna Porissa tapahtunutta törkeää pahoinpitelyä, josta epäillään viittä alaikäistä nuorta.

Epäilty väkivallanteko tapahtui Porin keskustassa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kello neljän aikaan.

Pahoinpitelyn uhriksi joutui noin kolmekymppinen mies, joka oli poistunut keskustassa sijaitsevasta ravintolasta. Yrjönkadun ja Valtakadun risteyksessä tiettävästi viiden hengen joukko kaatoi miehen maahan ja pahoinpiteli häntä potkimalla. Poliisi epäilee, että pahoinpitelyssä käytettiin myös teräasetta.

– Tilanteen voidaan katsoa saaneen alkunsa sanaharkasta, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Alitalo tiedotteessa.

Pahoinpitelyn jälkeen nuorisojoukko tiettävästi poistui paikalta juosten Valtakatua Raatihuoneenpuiston suuntaan. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan epäillyt tekijät ja väkivallankohteeksi joutunut uhri eivät tunteneet toisiaan.

Poliisi on selvittänyt epäiltyjen henkilöllisyydet. Kaikki nuoret ovat alaikäisiä, iältään 15–17-vuotiaita poikia. Kolme heistä on ollut pidätettyinä ja kaksi muutakin kiinniotettuna. Esitutkinnan edetessä heidät on vapautettu.

Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa selvittämällä yön tapahtumien kulkua muun muassa kuulustelemalla epäiltyjä ja kuulemalla silminnäkijöitä. Asiassa on myös suoritettu teknistä tutkintaa.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä.