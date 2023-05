Ministeriö kannustaa kalastajia pyytämään kyttyrälohia Tenojoesta kesällä – atlantinlohet jätettävä rauhaan

Tänä kesänä Tenolla valmistaudutaan torjumaan haitallista vieraslajia.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jossa säädetään kyttyrälohen pyytämisestä Tenojoen vesistössä.

Kyttyrälohta saa tänä kesänä pyytää kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on normaali sallitun kalastuksen yhteydessä tapahtuva kyttyrälohen kalastus, jota ministeriö pitää toivottavana. Jos kyttyrälohen saa saaliiksi, sitä ei saa vapauttaa veteen, vaan se on tapettava.

Tenolla saa kalastaa esimerkiksi harjusta, siikaa ja meritaimenta. Saaliiksi saadut atlantinlohet on vapautettava, sillä kalastus on tänä vuonna täysin kielletty, koska kanta on heikko ja sitä on suojeltava.

Toinen kyttyrälohen pyyntitapa on laajamittaisempi pyynti, josta on ilmoitettava Lapin ely-keskukselle viimeistään 19. kesäkuuta.

Siinä tärkeää on käyttää pyydyksiä, joista vahingossa saatu sivusaalis, kuten atlantinlohi, voidaan helposti vapauttaa. Esimerkiksi ajoverkko matalilla alueilla on toimiva pyydys. Tällainen pyyntihanke pitää toteuttaa silloin, kun kyttyrälohen kutualueille hakeutuminen on käynnissä.

Epävarmaa paljonko kyttyrälohia nousee Tenoon

Lohet ovat vaelluskaloja, ja Tenojokeen ne nousevat Jäämerestä. Kyttyrälohet vaikuttavat nousevan Tenojokeen vain joka toinen vuosi, sillä kyttyrälohikannat ovat olleet suuria vain parittomina vuosina.

On vielä epävarmaa, paljonko haittalohia tänä vuonna nousee. Lisäksi Norja on toteuttamassa mittavaa kyttyrälohen poistopyyntihanketta omalla alueellaan. Norjan hankkeen vaikutuksia kyttyrälohen nousuun ei tässä vaiheessa osata arvioida, maa- ja metsätalousministeriöstä todetaan.

– Kukaan ei vielä tiedä, minkä verran kyttyrälohta on palaamassa Pohjois-Atlantilta Tenojokeen. Norjalla on poistopyyntihanke, joka voi onnistuessaan vähentää lähes kaiken Suomen puolelle tulevan kyttyrälohen, kertoo neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste.

Vieraslaji on valloittanut viime vuosina Tenoa nopeasti ja uhkaa viedä elintilan joen atlantinlohelta. Atlantinlohi on joen alkuperäinen lohi, josta Tenojoki on tullut tunnetuksi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 27.5. klo 23 saakka.