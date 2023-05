Rovaniemellä ja Pirkkalassa käynnistyy suuri lentosotaharjoitus – mielenosoittajat huolissaan päästöistä

Tänään maanantaina alkaa Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien johtama kansainvälinen Arctic Challenge Exercise 23 -lentotoimintaharjoitus Rovaniemellä ja Pirkkalassa sekä Ruotsin Luulajassa ja Norjan Ørlandissa. Harjoitukseen osallistuu noin 3 000 sotilasta. Arctic Challenge Exercise on vuoden suurimpia lentoharjoituksia Euroopassa.

Siihen osallistuu joukkoja ja ilma-aluksia 14 maan asevoimista. Isäntämaiden lisäksi harjoituksessa ovat mukana Tanska, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tšekki ja Yhdysvallat.

Harjoitus kestää noin kaksi viikkoa ja päättyy 9. kesäkuuta. Harjoituksen aikana taivaalla näkyy ja kuuluu hävittäjien ääniä, koska ne lentävät maanantaista perjantaihin kaksi lentokierrosta päivässä kello 9–18 välillä pääosin Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa.

Mukana on yhteensä noin 150 ilma-alusta. Suomesta harjoituksessa on mukana 12 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja yhteys- ja kuljetuskoneita.

Vuoden 2023 Arctic Challenge Exercise (ACE) on järjestyksessään kuudes Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien yhdessä isännöimä ACE-lentotoimintaharjoitus. Niitä on järjestetty vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi pohjoismaisen Nordefco-yhteistyön puitteissa. Johtovastuussa on tänä vuonna Suomen ilmavoimat.

Myös Maavoimilla käynnissä isoja harjoituksia Rovajärvellä

Myös Rovajärven kansainväliset harjoitukset tuovat Lappiin suurimmillaan tuhansia sotilaita. Kaikki eivät toki ole harjoituksissa yhtä aikaa, mutta kolmen viikon aikana heitä käy Lapissa yhteensä noin 8 000.

Toukokuun puolivälissä alkoi Rovajärvellä Lapissa kahden harjoituksen sarja, ensin Lightning Strike 23, joka päättyi lauantaina. Samana päivänä alkoi puolestaan Northern Forest 23 -harjoitus. Se kestää perjantaihin 2. kesäkuuta asti.

Rauhanpuolustajat: ”Sotaharjoitukset ovat uhittelua Venäjälle ja merkitsevät päästöjä ympäristölle”

Lapin Rauhanpuolustajat järjestää mielenosoituksen sotaharjoituksia vastaan Rovaniemen keskustassa maanantaina iltapäivällä.

– ACE-harjoitus tulee merkitsemään valtavaa fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja massiivisia kasvihuonekaasujen päästöjä: 150 sotalentokoneen päästöt vastaavat yli yhdeksän miljoonan henkilöauton päästöjä, yhdistyksen sihteeri Tapio Siirilä perustelee.

Lapin Rauhanpuolustajien mukaan harjoitukset myös lisäävät epäluuloa ja vastakkainasettelua maiden välille. Siirilä tarkentaa sen tarkoittavan vastakkainasettelua Venäjää kohtaan. Suomen Nato-jäsenyyttä ja Yhdysvaltojen osallistumista sotaharjoituksiin yhdistys vastustaa.

Hän ei kuitenkaan hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.