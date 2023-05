Mustikka kukkii erittäin runsaasti myös tänä vuonna – nyt kaivataan lämpöä, valoa ja pölyttäjiä

Kukinta on alkanut viikkoa edellisvuotta aiemmin. Tärkein yksittäinen tekijä onnistuneeseen marjasatoon on pölytyksen onnistuminen.

Vaikka mustikan kukinta on vasta alkutekijöissään suuressa osassa Suomea, on sen todettu olevan kuitenkin runsasta. Havaintoja onnistuneesta kukinnasta on tehty muun muassa Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Myös Luonnonvarakeskuksen havaintometsistä on huomattu runsas kukinta.

– 16 havaintometsästä ainoastaan kahdessa kukkien määrä oli alhaisempi kuin pitkäaikainen keskiarvo, kertoo Luken erikoistutkija Rainer Peltola.

Kukinta on alkanut viikkoa edellisvuotta aiemmin. Takana on Peltolan mukaan jo viisi hyvää mustikkavuotta.

– Jos oikein muistan, niin toissa vuonna kuivuus kylläkin verotti hieman satoa joissakin osissa maata, Peltola kertoo.

Kukkien määrän perusteella ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka runsas itse mustikkasadosta on tulossa. Mustikan kukat kaipaavat nyt lämpöä, valoa ja pölyttäjiä.

– Saa nähdä miten pölytys onnistuu ja tuleeko hallavaurioita, Peltola kertoo.

Pölytyksen onnistumista voidaan arvioida vasta sitten, kun päästään laskemaan raakileita. Mustikalla menee kukinnasta noin neljä viikkoa raakilevaiheeseen, jonka jälkeen toiset neljä viikkoa siihen, että marja on kypsää.