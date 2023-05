Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen ympärille rakentuva rakkaustarina saa valtakunnallisen levityksen

Lapua 1976 -elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki on tehnyt projektin eteen töitä 12 vuoden ajan. (Video: Jussi Itämäki / Yle)

Lapua 1976 -elokuva on mahdollista nähdä elokuvasaleissa kautta maan. Tuotantoryhmä tunnusteli jo myös kansainvälisiä markkinoita Cannesin elokuvajuhlilla.

Syksyllä ensi-iltansa saava Lapua 1976 -elokuva tulee laajaan kotimaiseen elokuvateatterilevitykseen, kertoo elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki. Toistaiseksi yksityiskohdista ei ole lupa kertoaa enempää.

– Ihan lähiaikoina lisätietoja on luvassa, myhäilee Kurkimäki tyytyväisenä.

Useimmille suomalaisille elokuvantekijöille laaja valtakunnallinen näkyvyys jää ikuiseksi haaveeksi. Kurkimäki on uskonut omaan elokuvaansa alusta asti, vaikka ajatus räjähdysonnettomuudesta kertovasta elokuvasta herätti monissa myös ristiriitaisia tunteita.

Koko projekti on nyt kestänyt 12 vuotta ja siihen on mahtunut aallonpohjiakin, kertoo Kurkimäki.

– Ehkä tähän kohdistuu poikkeuksellisia odotuksia aiheensa puolesta. Lähtökohta oli kuitenkin jo se, että jos lähdetään tekemään, tehdään kunnolla.

Kansainvälisiä tunnusteluja

Tuotantoryhmä on lähtenyt myös tunnustelemaan elokuvan kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Toni Kurkimäen ohella muun muassa tuottaja Pekka Pohjoispää ja käsikirjoittaja, leikkaaja Tuukka Haapamäki olivat Cannesin elokuvajuhlilla esittelemässä elokuvaa.

Punaisten mattojen ja leffaglamourin taustalla elokuvan markkinointi on raakaa messutyötä. Elokuvia on paljon ja oikeiden kontaktien löytäminen on haastavaa.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Toni Kurkimäki, käsikirjoittaja-leikkaaja Tuukka Haapamäki ja tuottaja Pekka Pohjoispää matkustivat perjantain Helsinkiin keskustelemaan elokuvan markkinoinninsta. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Toni Kurkimäki on ollut ideansa kanssa paikalla aiempinakin vuosina. Nyt oli mukava huomata että tuotanto oli jo monelle tuttu, kertoo Kurkimäki.

Tarjolla oli elokuvan traileri maistiaisiksi.

– Se sai innostuneen vastaanoton ja ensimmäinen kysymys kaikilla oli heti, että voinko nähdä koko elokuvan, kertoo Tuukka Haapamäki.

Sitä mahdollisuutta ei vielä ollut tarjota, mutta ehkä jotain jäi muhimaan, uskoo tuottaja Pekka Pohjoispää.

– Nyt se on muiden käsissä. Mahdollisuudet levitä todella laajalle, tai sitten ei mihinkään, nauraa Pohjoispää.