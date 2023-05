Sokea Rammstein-fani kertoo ennen keikkaa koetusta hetkestä, joka saa hänet edelleen herkistymään – bändi tulee Helsinkiin hurjassa vedossa

Takahuoneessa tuoksui partavesi.

Jonna Heynke ja muut paikalla olleet Rammstein-fanit olivat innoissaan ja hieman jännittyneinä. Osa heistä otti muistoksi valokuvia, mutta Heynke tallensi mieluummin tuoksuja ja tuntemuksia mielensä syövereihin.

Tampereen Ratinan stadionilla elokuussa 2019 järjestetty Rammsteinin keikkaa edeltänyt meet & greet -tilaisuus jäi syntymästä asti sokealle Heynkelle ikuisesti mieleen.

Ehkä erityisesti siksi, että bändin laulaja Till Lindeman osoittautui niin sydämelliseksi ja empaattiseksi ihmiseksi.

– Yhtäkkiä jostain siihen eteeni tuli kaveri, joka sanoi: Hallo, ich bin Till, Heynke kertoo.

Lindeman kysyi sokealta faniltaan, haluaisiko tämä koskea hänen kasvojaan. Heynke herkistyy edelleen muistellessaan kyseistä hetkeä.

Vielä viisi vuotta sitten Jonna Heynke vihasi Rammsteinia.

Sitten hänen ystävänsä Eetu soitti kappaleen, jonka laulajalla oli tumma ja pehmeä ääni. Kappale kuulosti hyvältä, mutta yllätys paljastui vasta kuuntelun jälkeen. Kyseinen kappale oli nimeltään Ein Lied ja esiintyjänä Rammstein.

– Sen jälkeen jouduin miettimään uudelleen suhdettani tähän bändiin, Heynke muistelee.

Kuuntelemalla musiikista löytyi lisää kerroksia ja tasoja, ja pian bändi vei mennessään. Nyt vaatekaappi on täynnä Rammstein-paitoja ja kotoa löytyy kaikkea mahdollista fanitavaraa kynnysmatosta ja hajuvesistä lähtien.

Vuonna 2020 ilmestyi Jonna Heynken suomentama teos Sata runoa, joka sisältää suomennoksia Till Lindemanin runoista.

Alun perin imatralainen, nykyisin Saksassa asuva Jonna Heynke on kääntänyt Till Lindemanin runoja suomeksi. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Bändi päästää sokeat fanit tutustumaan lavaan ennen keikkaa

Jonna Heynke on tähän mennessä nähnyt Rammsteinin kolme kertaa, ja sunnuntaina on luvassa neljäs kerta. Bändi heittää viikonloppuna Helsingin olympiastadionilla kaksi loppuunmyytyä keikkaa osana Euroopan-kiertuettaan.

Heynkella on hyvissä ajoin hankittu lippu lavan edustalle Feuerzonelle, jossa pyrotekniikan voi aistia muutenkin kuin silmillään. Keikkaan kuitenkin liittyy vielä ikävä epävarmuustekijä.

Sokea ihminen tarvitsee keikalle mukaansa avustajan, mutta avustajalipun järjestämisessä on ilmennyt epäselvyys, johon Heynke ei ollut perjantai-iltapäivään mennessä saanut selkeää vastausta lippuja myyvästä Lippu.fi-palvelusta eikä keikkajärjestäjä Live Nation Finlandista.

– Minulla pitäisi olla oikeus ilmaiseen avustajaan, mutta en ole saanut avustajan lippua vielä mistään. Olen tiedustellut asiaa, mutta toistaiseksi Lippu.fi ja Live Nation ovat vain pallotelleet toisilleen, että mistä se lippu oikein tulee.

Kun lippuasia on saatu järjestykseen, Heynkellä on edessään ikimuistoinen sunnuntai. Rammsteinillä on jo jonkin aikaa ollut käytäntö, että keikoille tulevat sokeat fanit päästetään tutustumaan bändin esiintymislavaan ennen keikkaa.

Tallinnan-keikalla viime vuonna hän pääsi tutustumaan lavaan ja kokemus oli ikimuistoinen. Näin Heynke kertoo tuosta hetkestä:

Viikko sitten vahvassa vedossa

Vantaalainen Ilmari Lähteenmäki muistaa kristallinkirkkaasti ensikosketuksensa Rammsteinin musiikkiin. Kahdeksan–yhdeksän vuoden iässä hän istui kotonaan stereoiden ääressä, kun äiti laittoi soimaan työkaveriltaan hankkimansa albumin Mutter.

– Sieltä lähti jyräämään Mein Herz brenn ja Till Lindemanin raspinen alkukantainen laulusoundi. Se oli hämmentävä kokemus! Lähteenmäki kertoo.

Vuonna 2005 hän kuuli ensimmäisen kerran Reise, Reise -albumin, jonka jälkeen paluuta entiseen ei enää ollut.

Saman vuoden Ruisrockissa hän näki bändin ensimmäisen kerran, ja sen jälkeen reilussa puolessa vuodessa oli hankittu kaikki siihen mennessä julkaistut bändin levyt ja dvd:t.

Ilmari Lähteenmäki näki Rammsteinin viime viikonloppuna Vilnassa. Kuva: Ilmari Lähteenmäki

Tähän päivään mennessä Lähteenmäki on nähnyt Rammsteinin 11 kertaa. Näistä viimeisin oli viime viikonloppuna Vilnassa, jossa oli faniyhteisölle järjestetty harjoituskeikka.

– Sen perusteella Helsingissä on tulossa aikamoista tykitystä. Bändi on hyvässä iskussa, ja musiikillisesti voi odottaa todella vahvaa vetoa. Ja tietysti liekkien ja valojen käyttö oli todella hienoa, jälleen kerran.

Lukion opettajana työskentelevä Lähteenmäki kertoo hyödyntäneensä Rammsteiniä toisinaan myös opetuksessa.

– Olen käyttänyt Radio-kappaletta esimerkkinä siitä, kuinka itäblokin musiikillinen ja kulttuurillinen kontrolli kohtaa länsimaisen kapitalistisen populaarikulttuurikoneiston.

