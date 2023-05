Veneilykautta aloitellaan sisävesillä – ”Turha tuolla järvellä on mitään suukopua järjestää, jos voi olla rauhassa ja nauttia”

Kokeneella kapteenilla Jouni Liukkosella on muutama vinkki aloitteleville veneilijöille. Kuva: Elias Harinen / Yle, Video: Jussi Lindroos / Yle

Vaikka vesillä on yleensä hyvin tilaa, on toisen veneilijän huomiointi tärkeää. Myös luontoarvojen kunnioittaminen on olennaista sekä vesillä että retkisatamissa.

Suomessa oli viime vuoden lopussa rekisteröitynä Traficomin tilaston mukaan lähes 240 000 vesikulkuneuvoa. Ylivoimaisesti suurin osa niistä on moottoriveneitä, yli 207 000. Viime vuoden aikana rekisteröityjen vesikulkuneuvojen määrä kasvoi yli 5000:lla.

Koronavuodet toivat piikin veneiden ensirekisteröinteihin. Vuonna 2020 rekisteröitiin koko maassa noin 600 moottorivenettä enemmän kuin edellisvuonna. Kasvua tuli lisää vielä seuraavana vuonna, jolloin rekisteröitiin yli 300 moottorivenettä enemmän kuin 2020.

Vesiskoottereissa tuhannen ensirekisteröinnin määrä ylittyi ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Viime vuonna niitä rekisteröitiin 1179, määrä oli koronavuosina lähes sama.

Jyväskylän Veneseurassa on huomattu aloittelevien veneilijöiden määrä, myös veneilijöiden suunnalta ollaan oltu aktiivisia seuran suuntaan. Seura on järjestänyt mm. kursseja aloittelijoille. Säynätsalon Juurikkasaaresta ja Korpilahden Kuminasta käsin toimiva JVS onkin aktiivinen veneilytoimija pohjoisella Päijänteellä.

Laukaalainen JVS:n jäsen Hannu Ylönen on kokenut vesilläliikkuja. Veneilykärpänen puraisi häntä yli 30 vuotta sitten. Hänen mukaansa aloittelevan veneilijän hakeutuminen kurssille on oiva tapa perehtyä lajiin.

– Oman veneen tunteminen ja se, miten se käyttäytyy muita kohdatessa on hyvä tietää. Myös turvallisuus, muista vesilläliikkujista huolehtiminen ja heidän ottaminen huomioon ovat tärkeitä. Nämä tulevat pitkäaikaisen harrastamisen kautta tai nopeammin kurssin käymällä, Ylönen kertoo.

Avaa kuvien katselu Hannu Ylönen toivoo sopua vesille. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Ylönen on nähnyt muutoksen veneilykultturissa.

– Polttoaineiden hinnannousu on tuonut sen, että ökyveneily alkaa onneksi olemaan harvempien käsissä. Pohjois-Päijänne on niin sokkeloista, että täällä erityisesti pitää ottaa muut veneilijät huomioon ja ymmärtää se, minkälaista peräaaltoa oma vene tuottaa, Ylönen muistuttaa.

Hän toivoo, että jokainen veneilijä hallitsisi perusasiat. Silloin kaikki pystyvät nauttimaan veneilystä.

– Suomen kesä on älyttömän lyhyt, mutta on se myös älyttömän hieno. Turha tuolla järvellä on mitään suukopua järjestää, jos voi olla rauhassa ja nauttia, Ylönen päättää

Roopetar huoltaa retkisatamat

Koko Päijänteen alueella on kaikkien veneilijöiden käytössä parikymmentä retkisatamaa. Niissä on laiturit, grilli- ja nuotiopaikat, huussit ja jätepisteet. Pidä Saaristo Siistinä ry:n alus M/S Roopetar miehistöineen huoltaa niitä kaikkia.

– Puita viedään säännöllisesti, lisäksi siivotaan huussit ja viedään roskat. Ylipäänsä katsotaan, että paikat pysyvät siistinä, kertoo viestinnän asiantuntija Terhi Takkinen.

Saimaan alueella Roope-Saimaa -aluksella huollettavia retkisatamia on noin 60.

Avaa kuvien katselu M/S Roopetar Säynätsalon kotisatamassa. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Edelliskesinä retkisatamissa väkeä on riittänyt. Takkinen on tyytyväinen siihen, kuinka niissä käyttäydytään.

– Kävijöiden roskat onneksi päätyvät jäteastioihin, ei luontoon. Toivoisin kyllä, että mukaan otettavia ruokia pakattaisiin enemmän rasioihin, jotka viedään kotiin takaisin. Ei tämä nimittäin ihan halpaa lystiä ole ajella hakemaan niitä roskia, Takkinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Terhi Takkinen korostaa ympäristöasioiden tärkeyttä. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Takkinen haluaa muistuttaa vesialueista huolehtimisen tärkeydestä.

– Jos me vesistö pilataan, niin mistä sitä saadaan lisää? Pesuaineet on yksi ongelma. Ihmiset harvoin tietävät, että ekologisemmankaan aineen kanssa ei pitäisi mennä veteen pesulle tai huuhtelemaan. Tai että saako pissiä veteen? Yksi pissi kasvattaa vesistössä rehevöitymistä huomattavasti, Takkinen kertoo.

M/S Roopettaren päällikkönä toimii Jouni Liukkonen. Alkamassa on viidestoista kesä, joten kokemusta vesiltä hänellä on. Päijänteellä huoltoaluksen kausi alkaa vapun tienoilla. Kesällä M/S Roopetar miehistöineen kiertää kaikki Päijänteen retkisatamat joka toinen viikko. Pohjoisin huollettava kohde on Jyväskylän lähellä, eteläisin Lahden kupeessa.

Liukkosen mielestä veneily on muuttunut vuosien varrella.

– Päiväveneily on lisääntynyt niistä ajoista, kun näitä hommia aloittelin. Se, että asutaan veneessä ja retkeillään pidempään, on vähentynyt. Myös melojien määrä on lisääntynyt, mielestäni palveluita heille kannattaa kehittää, Liukkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu M/S Roopettaren päällikkö Jouni Liukkonen näkee työpaikaltaan veneilykulttuurin muutokset. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

M/S Roopettaren kipparin mielestä aloittelevan veneilijän on syytä osata perusasiat ennen vesille lähtöä.

– Väistämissäännöt, miten huomioidaan toiset veneilijät, miten ohitetaan, minkälaista peräaaltoa tekee esimerkiksi retkisatamien lähellä. Lisäksi merimerkit tulee opetella.

Kaikenkaikkiaan Liukkonen on tyytyväinen siihen, kuinka vesillä ja retkisatamissa käyttäydytään.

– Antaisin varsin korkean arvosanan. En ehkä ihan täyttä kymppiä, mutta ysin kuitenkin, Liukkonen arvioi.