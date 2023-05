Yhtäaikaiset hälytystehtävät työllistivät runsaasti Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta – hälytys tuli esimerkiksi kauppakeskus Pekuriin Oulun keskustassa

Kauppakeskus Pekuriin tuli perjantai-iltapäivänä yhden aikaan hälytys vaarallisen aineen onnettomuudesta.

Syynä oli nestekaasuvarastossa tapahtunut pieni vuoto, joka aiheutti hajuja. Tilannekeskuksesta kerrotaan, että varasto on kauppakeskuksen ulkotiloissa. Varasto on toistaiseksi käyttökiellossa ja tiloja tuuletetaan.

Noin kahden aikaan tehtävä oli jo pelastuslaitoksen osalta ohi. Tilanne ei vaikuttanut kauppakeskus Pekurin asiakkaisiin tai työntekijöihin.

Tehtäviä myös Limingassa

Samoihin aikoihin pelastuslaitos sai tehtävän myös Liminkaan Kuormatielle, jossa teollisuuslaitoksessa syttyi tulipalo purunpoistojärjestelmässä. Tulipalo levisi sirkkelistä, joka syttyi palamaan.

Tulipalo ei kuitenkaan ole levinnyt rakennukseen.

Kohteessa on sammutustyöt käynnissä. Purunpoistojärjestelmää tyhjennetään ja syttyneitä pesäkkeitä sammutetaan.

Lisäksi Limingassa Jauran metsäautotiellä on maastopalo, josta pelastuslaitos sai hälytyksen puolen päivän aikoihin. Myös siellä sammutustoiminta on meneillään. Puoli kahden aikaan pelastuslaitokselta kommentoitiin, että paloalue on vielä hieman epäselvä. Myös tuulen kerrotaan tuovan oman haasteensa sammutustöihin.