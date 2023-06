Mökkituliaisia hankkimassa? Osallistu kyselyyn ja kerää vinkit tuomiseen, joka ilahduttaa varmasti

Sisustustavaroiden vieminen tuliaiseksi on riskialtista, sillä moni pikemminkin haluaa liiasta tavarasta eroon. Katso, millaisista tuliaisista on suorastaan tarve.

Suomessa on kesämökkejä eli vapaa-ajan asuntoja puoli miljoonaa. Se on huikea määrä ja ainutlaatuista maailman mittakaavassa. Vaikka monissa muissakin maissa on jonkinlaista vapaa-ajan asuntokulttuuria, niin Suomessa siihen liittyy erityispiirre:

– Suomessa ei tarvitse olla miljonääri omistaakseen kesämökin. Jos ajatellaan vaikka Ranskaa, niin vapaa-ajan asunnot voivat olla vaikkapa vanhoja linnoja, sanoo Vapaa-ajan asukkaitten Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo.

Joka toinen käy ainakin kerran vuodessa mökillä

Suomessa on siis puoli miljoonaa mökkiä, joilla on puolitoista miljoonaa vakituista käyttäjää. Se tarkoittaa sitä, että usein mökin omistaa esimerkiksi perhe ja mökin käyttäjiä ovat kaikki perheenjäsenet.

Moni myös vuokraa omistamaansa mökkiä ja kutsuu sinne vieraita tai tarjoaa sitä läheistensä käyttöön. Kaikkiaan puolet suomalaisista käy kerran vuodessa jollain mökillä.

Urbaanilegendoissa kaukaiset sukulaiset tai entiset naapurit täräyttävät kutsumatta rauhallista mökkilomaa viettävien omistajien tiluksille ja nauttivat täyshoidosta viikon. Varmasti näinkin tapahtuu, mutta valtaosa saa kutsun. Pitääkö isännälle ja emännälle viedä tuliaisia ja jos niin, mitä?

Käyttötavaraa tuliaisiksi

– Minusta se on erittäin hyvä ja kohtelias tapa. Tuliaiset voi miettiä ja mitoittaa vaikka sen mukaan minkä luonteinen kutsu on. On eri asia mennä päivällä kahvittelemaan kuin mennä mökille koko juhannukseksi, Tervo kuvailee.

Yleisesti hän suosittaa viemään tuliaisina asioita, jotka menee varmasti käyttöön. Vessapaperin vieminen tuntuu arkiselta, mutta se on varmasti tarpeellinen lisä mökkivarustukseen ja aina on kohteliasta kysyä, miten voisi osallistua ruokatarjoiluihin.

Monesti kesämökki on paikka, jonne on siirretty niin sanotusta kaupunkiasunnosta ylijäänyttä tavaraa. Tervon tuntuma on, että sisustustavaroiden vieminen tuliaisena ei ole kauhean fiksua, koska tavaraa on jo valmiiksi valtavasti. On myös niitä, jotka ovat hyvin tarkkoja siitä, että kahvikupit ovat mökilläkin samaa kerättyä sarjaa.

Älä vie itselle tarpeetonta toisen riesaksi

– Ehkä pahimmat tapaukset ovat sellaisia, että mökille tuodaan tuliaisiksi tavaraa, joka ei ole itselle kelvannut. Pahimmassa tapauksessa jopa itse tehty sisustuselementti, kuten taulu tai ryijy. Tästä tulee vain se ongelma, että mikäli vastaanottaja ei esineestä pidä, tulee paine siitä, että ”pitääkö se Alma-tädin antama ryijy nostaa aina seinälle kun Alma tulee käymään”.

Tervo omistaa luonnollisesti myös itse mökin. Mitä Tervo itse veisi tuliaisiksi mökkiläisille?

– Vichyä, olutta, wc-paperia ja talouspaperia. Näiden lisäksi aina kannattaa kysyä, voisiko osallistua tarjoiluihin.

Hän myös muistuttaa, että nykyään monella on erilaisia ruokavalioita. Voi olla viisasta huolehtia itse ruokapöytään sellaisista erikoistuotteista, joita käyttää tai jos mökin omistajalla on ruokarajoitteita, voi olla kiva tapaa tuoda jotain spesiaalia hänelle sopivaa.

Kerro oma vinkkisi hyväksi mökkituliaiseksi. Keskustelu aiheesta on auki torstaihin 8.6. klo 23 asti.