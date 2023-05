Republikaanipoliitikot ottivat ilmastonmuutosta torjuvat yritykset ja sijoittajat hampaisiinsa

Yhdysvalloissa osa republikaanipoliitikoista on lähtenyt hyökkäykseen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja muuhun ”haihatteluun” keskittyviä yrityksiä ja sijoittajia vastaan.

Näiden republikaanien mielestä yritysten tehtävänä on maksimoida voitot sen sijaan, että ne tyytyisivät pienempiin tuottoihin edistäessään ilmastonmuutoksen torjunnan tai työntekijöiden monimuotoisuuden kaltaisia hankkeita.

Osa republikaanipoliitikoista yrittää estää yrityksiä huomioimasta toiminnassaan ympäristöön, hyvään hallintoon ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä teemoja, kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

23 osavaltion republikaaniset oikeusministerit ovat syyttäneet kartellilakien rikkomisesta vakuutusyhtiöiden ryhmää, joka edistää sitoutumista ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan.

Tämä liittyy poliitikkojen mielestä siihen, että vakuutusyhtiöt ovat yhdessä sitoutuneet ottamaan ilmastonmuutoksen vastaiset toimet huomioon hinnoittelussaan.

Seurauksena jo viisi Yhdysvalloissakin toimivaa kansainvälistä vakuutusyhtiötä on viimeisten 24 tunnin aikana ilmoittanut eroavansa osana Glasgow Financial Alliance for Net Zero -ryhmää (GFANZ) toimivasta Net-Zero Insurance Alliancesta (NZIA).

Vuonna 2021 YK:n aloitteesta syntyneen ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet leikkaamaan omistustensa päästövaikutukset nollaan 2050 mennessä. Alle kahdessa kuukaudessa jo yhdeksän suurta vakuuttajaa on eronnut ryhmästä.

The Business Timesin mukaan YK pohtii, onko ryhmän jatkolle enää edellytyksiä.

– Nämä poliittiset hyökkäykset haittaavat ilmastoriskin hinnoittelua, mikä häiritsee päätöksentekijöitä, investoijia ja paikallistalouksia, GFANZ sanoo lausunnossaan.

DeSantis ilmastonmuutoksesta: Vastustan sään politisoimista

Yksi yrityksiä vastaan nousseista on republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Hän vastasi tällä viikolla Fox News -kanavalla esitettyyn kysymykseen ilmastonmuutoksesta sanomalla vastustaneensa aina sään politisoimista.

Hän sanoi uskovansa, ettei päästöjä vähennetä säätelyllä, vaan keksinnöillä.

Toukokuun alussa DeSantis allekirjoitti lain, joka kieltää Floridan virkamiehiä sijoittamasta julkisia varoja muun muassa ympäristötavoitteiden edistämiseen.

Laki kieltää esimerkiksi suositun tavan rahoittaa uusiutuvan energian hankkeita ESG-joukkovelkakirjojen avulla. ESG tarkoittaa ympäristötavoitteiden ja sosiaalisten tavoitteiden huomioimista.

