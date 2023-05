Pekka Haaviston tukijat perustivat tukiyhdistyksen presidentinvaaleihin

Haavisto on tänä vuonna noussut presidenttikyselyissä suosituimmaksi ehdokkaaksi.

Joukko tunnettuja Pekka Haaviston (vihr.) tukijoita on perustanut yhdistyksen, jonka on perustamisasiakirjojen mukaan tarkoitus tukea ehdokasta presidentinvaaleissa.

Haavistoa ei mainita asiakirjoissa nimeltä. Yhdistyksen nimi on Mahdollisuuksien Suomi 2030, ja sen hallituksessa on muun muassa vuosina 2012 ja 2018 Haaviston kampanjassa mukana ollut Olli Muurainen.

Tukiyhdistyksestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Ylen tavoittama Muurainen vahvistaa, että kyseessä on yhdistys, jonka tarkoituksena on valmistautua presidentinvaaleihin ja yhdistyksen ehdokas on Pekka Haavisto.

Muurainen on hiukan yllättynyt, että tieto tukiyhdistyksestä tuli jo nyt julkisuuteen. Yhdistys on rekisteröity tänään perjantaina klo 13.29.

Muuraisen mukaan tarkoituksena on tiedottaa tarkemmin lähiviikkoina yhdistyksen toiminnasta.

– Nyt luodaan rakenteita, että mahdollisimman moni suomalainen voi halutessaan osallistua kampanjatyöhön, Muurainen sanoo.

Haavisto on tänä vuonna noussut eri medioiden presidenttikyselyissä suosituimmaksi ehdokkaaksi. Hän ei ole virallisesti ilmoittanut ehdokkaaksi.

Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2024.