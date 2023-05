Pink Floydin ex-jäsen Roger Waters pukeutui Berliinissä natsityyliin – poliisi aloitti tutkinnan

Pink Floyd -yhtyeen ex-jäsentä Roger Watersia epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen esiinnyttyään natsityylisessä univormussa konsertissaan Berliinissä viime viikolla, kertoi poliisi perjantaina.

Konsertista otetuissa kuvissa näkyy, miten Waters käyttää pitkää mustaa takkia, jossa on punaiset käsivarsinauhat.

– Asu muistuttaa natsiupseerien käyttämää vaatepartta, perusteli Berliinin poliisin edustaja Martin Halweg.

Roger Waters tunnetaan kiihkeänä palestiinalaisten tukijana. Hänen konserteissaan on muun muassa nähty valtava Daavidin tähdellä koristettu ilmatäytteinen sika.

Waters on kiistänyt olevansa antisemitisti. Hän on sanonut vastustavansa Israelin valtion politiikkaa, ei juutalaisia.

Waters on konsertoinut viime viikkoina useissa Saksan kaupungeissa osana This Is Not A Drill -kiertuettaan. Viimeinen konsertti Saksassa on tarkoitus soittaa sunnuntaina Frankfurtissa.

Waters jätti Pink Floydin vuonna 1985.

