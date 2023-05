ISTANBUL Vaatimattomasta, hiukan ränsistyneestä kerrostalosta Istanbulin keskustan kupeessa Kasımpaşassa löytyy presidentti Recep Tayyip Erdoğanin entinen koti.

Täältä Erdoğan ponnisti Turkin johtoon ja Ankaran tuhannen huoneen presidentinpalatsiin.

Erdoğan asui lapsuudesta asti köyhässä Kasımpaşassa. Hän muutti pois vasta 1990-luvulla noustuaan Istanbulin pormestariksi.

Avaa kuvien katselu Recep Tayyip Erdoğan asui tässä kerrostalossa aina 1990-luvulle asti. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Presidentin arvostelijat näkevät hänet yksinvaltaisena johtajana, joka pakottaa vastustajansa maanpakooon tai vankilaan. Kasımpaşassa Turkin johtaja on kuin osa perhettä.

”Presidentti on isoveljemme”

– En puhu hänestä presidenttinä. Hän on Tayyip-isoveli, kunnon mies. Ei hän ole mitenkään ankara ihmisille, sanoo eläkeläinen Nuri Karaoğlu.

Karaoğlu muistelee, kuinka Erdoğan aikoinaan perjantaisin osti makeisia korttelin lapsille.

Parikin ihmistä kertoo, kuinka Erdoğan on ollut kiinnostunut vanhojen kotikulmiensa asukkaista, kun ihmiset ovat sairastelleet tai perhettä on kohdannut lähiomaisen kuolema.

Köyhästä korttelista presidentiksi Avaa kuvien katselu Presidentti Erdoğanin vaalitoimisto Istanbulissa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle Presidentti Recep Tayyip Erdoğan syntyi vuonna 1954 Istanbulin Kasımpaşan köyhässä kaupunginosassa. Toimi Turkin pääministerinä vuosina 2003–2014. Nousi presidentiksi vuonna 2014. Johtaa islamistitaustaista Oikeus ja kehitys -puoluetta AKP:tä.

Ja toki Erdoğanin politiikka miellyttää.

Pientä kulmakauppaa pitävä Semiha Karaoğlu Paçal on mielissään uskontoon liittyneiden rajoitusten purkamisesta.

– Nyt islamin mukaista huivia käyttävät naiset pääsevät yliopistoon ja valtion virkailijoiksi, kuten vaikkapa poliiseiksi. Tämä on meille hyvin tärkeä asia, asumme islamilaisessa maassa.

1990-luvulla ei-uskonnollista valtiota tukevat sotilaat ja poliitikot kielsivät huivit yliopistoissa osana uskonnon vastaista kurinpalautusta. Nyt rajoitukset on purettu.

Karaoğlu Paçal kiittelee myös presidenttiä Turkin kehityksestä.

– Maassa on rakennettu teitä, siltoja ja lentokenttiä. Ja tänne vedettiin maakaasu.

Avaa kuvien katselu Semiha Karaoğlu Paçal pitää pientä kauppaa Erdoğanin entisen kotitalon vieressä. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Inflaatio kiihtyi Erdoğanin politiikan seurauksena

Arjessa kuitenkin riittää ongelmia, joista yksi suurimmista on ruoan hinnan raju nousu.

Inflaatio on laukannut villiä vauhtia viime vuosina – nyt se on saatu painettua alle 50 prosentin, mikä edelleen on Euroopan kärkeä.

Talous onkin merkittävä vaalikysymys. Taloustieteilijöiden mukaan Erdoğanin omaperäinen idea laskea korkoja taistellakseen inflaatiota vastaan on kiihdyttänyt inflaatiota.

Presidentin kannattajat näkevät asian toisin.

– Jotkut tahot – ehkä opposition väki tai liikemiehet – ostavat esimerkiksi vihanneksia ja kippaavat ne mereen, jotta hinnat nousisivat ja Erdoğan joutuisi vaikeuksiin, Nuri Karaoğlu selittää.

Hän on lukenut asiasta internetissä, mutta ei ole varma siitä, kuka heittää elintarvikkeita mereen vahingoittaakseen Erdoğania.

Avaa kuvien katselu Nuri Karaoğlu uskoo, että presidentin vastustajat ovat tuhonneet elintarvikkeita, jotta hinnat nousisivat. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Jännitteet aistii kadulla

Kasımpaşan uneliailta ja hiukan nuhruisilta kujilta on pitkä matka keskiluokkaiseen ja vauraaseen Kadıköyn kaupunginosaan. Tämä on opposition tukialuetta.

Istanbulin Aasian-puoleisessa osassa sijaitseva Kadıköy on nurinkurisesti kyllä yksi Istanbulin eurooppalaisimmista alueista. Täällä uskonto ei näkyvästi hallitse arkea. Kaupunkinäkymä voisi olla melkeinpä mistä tahansa eteläeurooppalaisesta kaupungista.

Kadıköyssä aistii jännitteet nopeasti.

Katuhaastattelussa yrittäjä Esra Ege arvostelee presidenttiä ja hänen liittolaisiaan kovasanaisesti.

Yllättäen iäkäs mies alkaa melskata vieressä ja kehottaa naista olemaan hiljaa.

Ege lisää päinvastoin kierroksia.

– Jos haluamme turvata naisten ja lasten oikeudet ja hyvän tulevaisuuden, Erdoğanin uudelleenvalinta on estettävä, Ege sanoo.

Ege ennustaa isoja ongelmia Turkin taloudelle, kun vaalikampanjaan liittyvä holtiton rahankäyttö ja talouden tekohengitys loppuvat.

Kadıköyn rantakadulla ei tarvitse ottaa monta askelta, kun tapaa presidentin kannattajan.

– Rakastamme presidenttiä. Hänen ansiostaan voimme liikkua vapaasti. Kukaan ei loukkaa meitä uskonnon mukaisen vaatetuksen takia – saamme pitää huiviamme rauhassa, sanoo Songül Metin.

Hänen seurassaan oleva nainen huikkaa, että olisi katastrofi, jos opposition ehdokas voittaisi.

Vastakkainasettelu pahenee

Politiikan tutkija ja kolumnisti Sezin Öney vahvistaa sen, minkä voi huomata kaduilla – Turkki on syvästi jakautunut.

– Turkissa vastakkainasettelu on vain pahentunut vaalien myötä, vaikka sitä pitäisi pyrkiä purkamaan, Sezin Öney sanoo.

Öneyn mukaan kahtiajaolla on maantieteensä.

Suurkaupungeissa, etelässä ja lännessä kuten Izmirissä ja Istanbulissa enemmistö äänestää oppositiota.

Erdoğan on vahvimmillaan sisämaassa ja Mustanmeren rannikolla.

– On syntynyt kaksi Turkkia. Yksi on sisäänpäin kääntynyt Turkki, joka pyörii Erdoğanin ympärillä. Toinen Turkki haluaa avautua ulkomaailmalle ja siellä sijaitsevat myös talouden tärkeimmät keskukset.

Öneyn mielestä Erdoganin Oikeus ja kehitys -puolueen väki voisi ehkä purkaa vastakkainasettelua, jos he ojentaisivat sovinnon kättä.

Avaa kuvien katselu Sezin Öney vertaa Turkin jakolinjoja mannerlaattojen liikkeisiin. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Toistaiseksi sovinnon kättä ei ole näkynyt – päinvastoin. Opposition presidenttiehdokas Kemal Kılıçdaroğlu on leimattu terroristien tukijaksi.

Poliittisten mannerlaattojen törmäys

Sezen Öney puhuu maanjäristystermein ja sanoo, että Turkissa on kaksi mannerlaattaa, jotka hankaavat toisiaan vastaan.

Jännite on kasvussa, ja jonkinlainen järistys voi olla tulossa.

Öneyn mukaan löytyy vielä kolmas mannerlaatta eli maassa olevat noin neljä miljoonaa syyrialaista, jotka opposition ehdokas Kılıçdaroğlu lupaa palauttaa Syyriaan vuodessa.

Kılıçdaroğlun vaalilupaus oli esillä jo kampanjoinnissa ennen ensimmäistä kierrosta, mutta nyt asia on noussut yhdeksi oppositioehdokkaan pääteemaksi.

Talouskriisin myötä ulkomaalaisten asema on vaaliteema ja poliittinen ongelma Erdoğanille.

Erdoğanin voittoa pidetään todennäköisenä. Edessä voi olla jännitteiden kiristyminen entisestään ja vaikeita aikoja presidentin vastustajille.

Sezin Öney ennustaa, että Erdoganin Oikeus ja kehitys -puolue kääntyy vanhoillisempaan suuntaan. Samalla oppositio on vihainen ja pettynyt vaalitulokseen.

– Oppositio voi alkaa kyseenalaistamaan nykyistä järjestelmää, ja oppositiopuolueet edustavat sentään lähes puolta kansasta.

Avaa kuvien katselu Kadıköy on opposition kannatusaluetta. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

– En sano, että täällä tulee vallankumous, mutta edessä voi olla pienempiä kriisejä ja vastakkainasettelua. Ihmiset vieraantuvat toden teolla toisistaan, Sezin Öney miettii.

Hän veikkaa, että entistä useampi nuori haluaa lähteä maasta huonon ilmapiirin takia.

Presidenttiä toivotaan vierailulle

Murheita nuorten maastapaosta ei kuule Erdoğanin vanhan kotitalon liepeillä Kasımpaşassa

Kauppaa pitävällä Semiha Karaoğlu Paçalilla on yksi toive presidentille, kun vaalit on saatettu menestyksekkäästi loppuun.

– Toivottavasti hän tulee käymään täällä meillä, Karaoğlu Paçal sanoo ja hymyilee.

Kasımpaşassa pidetään selvänä, että korttelin oma mies voittaa sunnuntaina vaalien toisella kierroksella.

– Hän saa 65 prosenttia äänistä, ennustaa Nuri Karaoğlu.

