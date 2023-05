Huomenna on hallitusneuvottelujen kriittinen päivä – kaikki on kiinni nyt RKP:n eduskuntaryhmästä

Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, pystyvätkö kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja KD jatkamaan hallitusneuvotteluja.

Puolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo, Riikka Purra, Anna-Maja Henriksson ja Sari Essayah kertoivat perjantai-iltana, että Säätytalon neuvotteluissa on saatu kirjattua linjaukset maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä.

Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat hyväksyneet ilmasto- ja maahanmuuttolinjaukset. Mutta RKP ei ole kumpaakaan paperia hyväksynyt.

Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on kutsunut huomiseksi RKP:n eduskuntaryhmän ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin. Molemmat paperit viedään eduskuntaryhmän käsiteltäväksi.

– Edustajat ovat eri puolilla Suomea. He tulevat huomenna Helsinkiin, Henriksson kertoi.

Seuraamme hallitusneuvotteluita tässä artikkelissa.

RKP:n eduskuntaryhmä päättäjän paikalla

RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu huomenna aamupäivällä Helsingissä.

Mutta mitä tapahtuu, jos RKP ei hyväksy muiden puolueiden tekemiä linjauksia?

Purran mukaan hallitusneuvotteluja ei voida silloin jatkaa.

– Mikäli RKP:n ryhmäkokous tulisi siihen tulokseen, että nämä [tehdyt linjaukset] eivät ole riittäviä, silloin emme voi jatkaa.

– Toivon, että RKP antaa vihreää valoa, Purra sanoi.

Orpo ei halunnut lähteä ennakoimaan, mitä tapahtuu, jos RKP ei hyväksy ilmasto- ja maahanmuuttolinjauksia.

– Toivon, että ryhmä hyväksyy ne, Orpo sanoi.

”On tehty töitä ja saatu tuloksia”

Puolueet eivät suostuneet kertomaan, millaisia linjauksia maahanmuutto- ja ilmastokysymyksistä on kirjattu.

– Kaupungilla liikkuu paljon huhuja, Orpo kuittasi.

Orpon mukaan puolueilla on paljon yhteistä.

– Minulla on vakaa usko siihen, että muissa kuin näissä kahdessa [maahanmuutto- ja ilmastointikysymyksissä] meillä on paljon yhteistä ja paljon annettavaa, Orpo sanoi.

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen neuvotteluihin.

– Haluan kiittää erinomaisen hyvää ja asiantuntevaa työskentelyä. On tehty töitä pitkään ja saatu tulosta aikaan.

– On hienoa, että on kaksi paperia. Niin kuin aina, on kompromisseja, Essayah sanoi.