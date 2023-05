Poliisi: Rovaniemen huumekuolemat rajautuvat pieneen piiriin, neljän kuoleman lisäksi sairaalahoidossa on ollut mahdollisesti kaksi

Huumerikoksiin liittyen on tehty useita kiinniottoja. Vielä ei ole varmuutta, liittyvätkö ne Rovaniemellä tutkittaviin huumekuolemiin. Viikon aikana on löytynyt kuolleena neljä 30–50-vuotiasta miestä.

Rovaniemellä lyhyen ajan sisällä tapahtuneet epäillyt huumekuolemat rajautuvat poliisin mukaan tällä hetkellä yhteen henkilöpiiriin. Viikon sisällä on löytynyt kuolleena neljä 30–50-vuotiasta miestä. Heidän lisäkseen mahdollisesti kaksi henkilöä on ollut sairaalahoidossa tapauksiin liittyen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomo Seikkula.

– Yksi henkilö ollut sairaalassa. Selvittelyssä on vielä mahdollisesti toinenkin henkilö, joka on ollut sairaalassa liittyen tähän asiaan, Seikkula sanoo.

Seikkulan mukaan poliisitutkinta on rajautunut yhteen henkilöpiiriin ja Rovaniemelle. Siitä ulkopuolisia henkilöitä ei toistaiseksi ole tullut poliisin tietoon.

– Meillä on aika hyvin tiedossa, mitä tähän liittyy, tietenkin pienellä varauksella. Tiedossa on asioita ja vielä voi selvitä lisää, mutta mikään ei viittaa, että tämä tapaus tästä kovin laajenisi.

Poliisi epäilee Rovaniemen kuolemien taustalla olevan kaksi vaarallista huumausainetta. Toinen on mahdollisesti amfetamiinina myyty vaaleanpunainen jauhemainen huumausaine, jonka koostumusta ei vielä tiedetä. Toinen löydetty aine on kellertävää jauhetta, jonka epäillään olevan Suomessa ja koko Euroopassa harvinaista synteettistä opioidia, isotonitatseenia.

Poliisin takavarikoimien aineiden koostumus selviää laboratoriotutkimuksissa.

– Selvitetään liittyvätkö aineet näihin kuolemantapauksiin ja mistä aineista on kyse, Seikkula sanoo.

Avaa kuvien katselu Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomo Seikkula sanoo, että Rovaniemen huumekuolematutkintaan ei liity tällä hetkellä isompaa ilmiötä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Poliisi on tehnyt kiinniottoja

Poliisi tekee nyt neljään kuolemaan liittyen kuolemansyytutkintaa ja selvittää huumausainerikoksia. Huumausainerikoksiin liittyen on tehty myös kiinniottoja.

– Myöhemmin selviää, liittyvätkö ne näihin kuolemantapauksiin, vai onko niistä osa sellaisia, jotka ovat tulleet asian tutkinnassa muuten esille. Henkilöitä on ollut kiinni ja heitä on vapautettukin, Seikkula sanoo.

Seikkulan mukaan huumekuolematutkintaan ei liity tällä hetkellä isompaa ilmiötä.

– Ei ole viitteitä siitä, että maahan tai Pohjois-Suomeen olisi tullut joku erityisen suuri erä tällaista vaarallista huumausainetta, joka aiheuttaa näitä kuolemia.

Avaa kuvien katselu Tullin rikostutkinnan päällikön Hannu Sinkkosen mukaan uudet huumausaineet ovat usein erittäin vaarallisia, koska niissä on erittäin pienet käyttöannokset ja ne ovat hankalasti käytettäviä. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Jatkuvasti muuttuvat huumeet näkyvät tullin työssä

Tullin rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen kertoo, että tulli löytää joka vuosi kymmenen uutta huumaavaa ainetta, jotka tulevat yleensä Kaukoidästä postitse tai pikakuriiriliikkeiden välityksellä.

– Kaiken kaikkiaan viime vuonna tullissa havaittiin 150 erilaista huumausainetta esitutkinnoissa ja laboratoriotutkimuksissa, Sinkkonen sanoo.

Hannu Sinkkonen kertoo, että usein nämä uudet huumausaineet ovat erittäin vaarallisia, koska niissä on erittäin pienet käyttöannokset ja ne ovat hankalasti käytettäviä. Uudet aineet tuovat omat haasteensa myös tullille.

– Hankalaa se on. Meidän pitää tuntea uudet huumausaineet, että me pystymme löytämään ne siitä virrasta. Meillä on erilaisia analysaattoreita postiliikenteessä ja muuallakin. Niillä voidaan todeta nestemäisistä ja jauhemaisista tuotteista mitä ne ovat tai mikä niissä on vaikuttava aine.

Tilanne on pahentunut 2000-luvun alusta lähtien, kun nettikauppa sekä virtuaalivaluutat yleistyivät, ja netissä on pystytty tekemään anonyymiä huumekauppaa.

– Sen jälkeen on tullut uudenlaisia huumausaineita joka vuosi, joskus jopa pahimmillaan kaksikymmentä erilaista, Sinkkonen sanoo.

Nettikauppa vaikuttanut tarjontaan pohjoisessa

Hannu Sinkkosen mukaan nettikauppa on muuttanut huumausaineiden tarjontaa erityisesti Pohjois-Suomessa. Tämä on huomattu, kun tulli on tutkinut verkossa toimivia huumausaineiden myyntipalvelimia.

– Aikaisemmin oli tarjolla vain muutamia sortimentteja: amfetamiinia, hasista, yleensä kannabistuotteita ja sitten subutexia. Nyt kun netistä pystyy tilaamaan, niin tarjolla on kaikenlaista huumaavaa ainetta.

Hannu Sinkkonen muistuttaa, että huumausaineiden tilaaja ottaa suuren riskin, koska hän ei voi olla varma siitä, mitä ainetta paketissa tulee.

– Aina kun netissä tilaa, se myyjä on anonyymi. Useasti nämä kauppiaat, jos joku tuote loppu, laittavat jonkin toisen tuotteen tilalle. Silloin ostaja ei voi tietää, kuinka vahvaa se tuote on, ja kuinka paljon sitä voi turvallisesti annostella itselleen.