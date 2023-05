”En ole ennen törmännyt tähän Suomessa” Rovaniemeltä ehkä löytynyt, isotonitatseeniksi epäilty jauhe on Euroopassakin harvinainen huume

Lapin poliisin Rovaniemellä löytämä kellertävä jauhe, jota epäillään synteettiseksi opioidiksi isotonitatseeniksi (ISO), on erittäin harvinainen Euroopassa, sanoo A-klinikan lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell. Viikon sisällä neljän henkilön kuolemaan epäillään liittyvän myös amfetamiinina myyty vaaleanpunainen jauhemainen huumausaine, jonka koostumus on vielä tuntematon.

Minkälainen huume isotonitatseeni eli ISO on, A-klinikan lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell?

Opiaatit kuten heroiini ja morfiini ovat alun perin oopiumkasvin johdannaisia. Nämä uusimmat opioidit ovat täysin kemiallisesti laboratoriossa tuotettuja. Opiaatit ovat yleisesti keskushermostoa lamaava aineryhmä. Tämän tyyppiset kuin tämä ISO ovat pieninäkin annoksina hyvin kohtalokkaita. Ne lamaavat hengityksen, ja sitä kautta aiheuttavat sydämenpysähdyksen ja kuoleman. ISO ei ole missään lääkekäytössä. Se on ainoastaan huume. Alun perin aine on tietääkseni kehitetty tutkimuskäytössä Euroopassa.

Miten sitä käytetään?

Pääasiassa se on jauhemaisessa muodossa, mutta siitä on tehty myös nestemäisiä versioita. Käyttötapa riippuu käyttäjästä, ja siitä, mitä hän luulee käyttävänsä. Jauhemaista moni varmaankin käyttää nenän kautta, ja osa saattaa sekoittaa sitä johonkin nesteeseen, ja piikittää sitä suoneen. Tällä on voitu jatkaa muita huumeita, kuten kokaiinia.

Voimakkain vaikutus huumeella on suonensisäisesti käytettynä. Nenän kautta tai hengittämällä käytettäessä teho on seuraavaksi voimakkain, ja suun kautta niin sanotusti miedoin. Tämä selittyy sillä, että verenkierron kautta aine saadaan nopeasti ja lähes täysimääräisenä keskushermostoon. Suun kautta vain osa aineesta lopulta pääsee verenkiertoon ja keskushermostoon asti.

Missä ISO-huumetta on tavattu?

En ole ennen törmännyt tähän Suomessa. Yhdysvalloissa tätä on esiintynyt ryppäissä viimeisen 2-3 vuoden aikana. Siellä on ollut kuolemantapauksia käytön yhteydessä. Tämä on vielä vahvempi kuin fentanyyli, joka on aiheuttanut kuolemia myös Suomessa. USA:ssa oli jossain vaiheessa pelkona, että se tulisi syrjäyttämään fentanyylin päihteenä katukaupassa, mutta tapaukset ovat pysyneet aika yksittäisinä. Euroopassa on todennäköisesti ollut joitakin yksittäisiä tapauksia. En ole kuullut useammista kuolemantapauksista..

Mihin huumeisiin se on rinnastettavissa?

ISO on luokiteltu kansainvälisesti luokkaan yksi, eli vaarallisimpiin huumausaineisiin. Muita ovat muun muassa LSD ja heroiini.

Missä ISO-huumetta valmistetaan?

Ainakin Kiinassa tiedetään olevan tuotantolaitoksia, jotka valmistavat sitä. Sen reitit ovat hyvin laajat. USA:n tapaukset on jäljitetty Kiinaan, ja ne on tuotu Meksikon kautta. Tämä ei ole lähialueelta tullut Suomeenkaan.

Isotonitatseeni eli ISO Isotonitatseeni on synteettinen opioidi, joka muistuttaa vaikutuksiltaan morfiinia ja fentanyyliä. Aineen vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtava hengityslama. Isotonitatseeni liitettiin kaksi vuotta sitten YK:n huumausaineyleissopimukseen. LÄHDE: Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten huumetta on tullut mahdollisesti tullut Rovaniemelle?

ISO:n löytyminen Rovaniemeltä olisi erikoista. Todennäköisesti huumetta on tilattu verkossa. Sitä on voinut tulla tilattaessa jotain ihan muuta huumetta. Hyvin harva käyttäjäkään sitä tietää ja tuntee.

Kuka todennäköisesti käyttää tällaista huumetta?

Osa saattaa olla ihan työssäkäyviä, niin sanottuja bilehuumeita käyttäviä, perheellisiä ihmisiä. Yhtä lailla käyttäjä voi olla vuosikausia huumeita käyttänyt. Laittomien huumausaineiden käyttäjäprofiili on nykyään hyvin laaja. Kuka vain saattaa käyttää huumetta, mutta isompi riski on heillä, jotka käyttävät mitä vain huumetta.

Onko mahdollista että tätä huumetta käyttävät myös niin sanotut ensikertalaiset?

On se mahdollista, koska huumausainekulttuuri on muuttunut sellaiseksi, että ihmiset tilaavat pimeiden verkkosivujen kautta huumeita. Sieltä voi tulla mitä vain, pahimmillaan tällaista. Yleensä on jo jotain käyttökokemusta taustalla, kun lähdetään kokeilemaan tämäntyyppistä, epämääräistä ainetta. Mutta on minullakin tapauksia, että nuoret ovat bileissä ensi kertaa ottaneet huumetta kavereiden tarjotessa. Ylipäänsä nuorten kanssa kannattaa keskustella päihdekokeilujen riskeistä, että ei kokeilisi mitään epämääräistä ainetta.

Mikä vaikutus Rovaniemen epäillyllä ISO-löydöllä on?

Varmasti lähiviikkojen aikana selviää, onko tästä samasta maahantuloväylästä levinnyt laajemmalle tätä päihdettä. Todennäköisesti se päätyy käyttöön hyvin nopeasti, ja sitä kautta tulee uusia yliannostustapauksia tai kuolemia. Lähiaikoina siis selviää, onko tämä ollut pienen porukan pieni erä, vai onko kyse suuremmista volyymeistä. Paljon on varmasti huumausaineita, joista viranomaiset eivät edes tiedä. Huumeista kehitetään jatkuvasti uusia kemiallisia muunnoksia, jotka livahtavat valvonnan ohi. Kuolemansyytutkinnassa lähetetään näytteet tarvittaessa ulkomaille tutkittavaksi.