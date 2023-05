Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra suhtautuu kielteisesti maahanmuuttopaperin muuttamiseen. RKP:n eduskuntaryhmä haluaa esittää pohjapaperiin muutoksia.

– Tähän paperiin on tehty jo RKP:n johdosta useita muutoksia ja niitä on sinne hyväksytty. Yhdestäkään kirjauksesta tai toimenpiteestä ei enää voida joustaa. Tämä on kolmen puolueen kompromissi.

Purra sanoo, ettei tiedä, millaisia muutoksia paperiin esitetään.

