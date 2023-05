Tätä et näe televisiossa – näin tehdään Tampereen areenan show

– Tämä on todella ammattitaitoinen ja rutinoitunut porukka, joka hommaa pyörittää. Tekevät tapahtumaohjaajan homman aika helpoksi. Isoin työ on kuitenkin tehty jo ennen kisoja, kaikki on loistavasti suunniteltu. Siinä ohjaajakollegani Joona Haarala on tehnyt mahtavaa työtä, Hyvärinen hehkuttaa.