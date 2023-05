Nuori visionääri yrittää pelastaa Varkauden akkutehtaan – Yle selvitti, kuka ottaa haltuunsa epäonnisen bisneksen

Yle selvitti, millainen yritys on ostanut Varkauden akkutehtaan. Video: Toni Pitkänen / Yle

Epäonninen akkutehdas on ollut noin kymmenen vuotta tyhjillään.

Pohjois-Savon Varkauteen on tulossa lupaavalta kuulostava teknologiayritys. Kaupungin surullisen kuuluisa akkutehdas on nimittäin myyty.

Asia on tärkeä Varkaudelle, mutta myös koko Suomelle sen vuoksi, että se voi tuottaa muun muassa työpaikkoja sekä vientituloja.

Akkubisnes on yhteiskunnan sähköistymisen takia kasvava markkina. Markkina-analyysin mukaan vuonna 2022 se oli arviolta noin 104 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sen uskotaan kasvavan vuosittain lähes 16 prosenttia.

Energian varastoimisesta on tullut entistä isompi bisnes Ukrainan sodan vuoksi, ja siksi, että Eurooppa on energiariippuvainen Venäjästä.

Akkutehdas on ollut noin kymmenen vuotta tyhjillään, koska alkuperäisen yrityksen mentyä konkurssiin tehdas joutui venäläissijoittajien käsiin. Tuolloin tehdas ei tuottanut yhtään mitään ja sen pesänjaossa paljastui erikoista velkojen ketjuttamista. Ketjuttaminen on usein merkki rahanpesusta.

Varkauden kaupunki takasi akkutehtaan lainan ja joutui maksajaksi, kun venäläissijoittajat häipyivät. Kaupunkilaisten verorahoista maksettiin yli kaksi miljoonaa euroa pankkilainaa sekä sen korkoja.

Nyt tehtaan on ostanut virolaisen Taavi Madiberkin luotsaama yritys.

Yle selvitti, millaisen toimijan käsissä akkutehdas tällä kertaa on.

Nuori lupaus

Arvostettu yhdysvaltalainen talouslehti Forbes nimesi vuonna 2016 Madiberkin yhdeksi Euroopan alle 30-vuotiaaksi lupaukseksi. Lehti sanoo hänen olevan tiedemiehen poika, joka näki ultrakondensaattoreiden potentiaalin jo yläasteella.

Ultrakondensaattorit ovat laitteita, joista saadaan nopeasti purettua suuri määrä energiaa. Ne eroavat akuista siten, että akut varastoivat energiaa osana kemiallista reaktiota. Ultrakondensaattori varastoi energian sähköstaattiseen kenttään.

21-vuotiaana Madiberk oli mukana perustamassa Skeleton Technologies -yhtiötä vuonna 2009.

Vuonna 2011 yritys rakensi ensimmäiset avaruuskondensaattorit Euroopan avaruusjärjestö ESAlle.

Skeleton Technologies oy on ollut aiemminkin Suomessa. Se liittyi kaupparekisteriin 2015, mutta toiminta lakkasi 2020.

Yksi maailman johtavista yrityksistä alalla

Nyt yritystä sanotaan maailman johtavaksi energian varastointiteknologian valmistajaksi auto-, kuljetus-, verkko- ja teollisuusalan sovelluksissa.

Viron yritysrekisteristä käy ilmi, että yritys työllistää Virossa 118 henkilöä. Yritys tekee yhteistyötä muutamien maailman suurimpien yritysten kanssa ja sen tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

Uusimman vuosikatsauksen mukaan yrityksen asiakkaita ovat muun muassa saksalainen autojätti Skoda, tanskalainen teknologiayritys Danfoss ja japanilainen pörssiyhtiö Marubeni.

Madiberk vaikuttaa olevan monessa mukana ja hänet on valittu muun muassa Euroopan unionin innovaationeuvoston hallituksen jäseneksi.

Nykyisin Taavi Madiberk on 33-vuotias. Hän on yksi keskeinen henkilö, joka on mukana kehittämässä vetyteknologian käyttöönottoa Euroopassa.

Varkaudessa tuotekehitystä ja -testausta

Yrityskauppojen julkaisun yhteydessä toukokuussa Taavi Madiberk kertoi, että Varkauden tehdas tulee keskittymään tuotekehitykseen ja -testaukseen.

Hänen mukaansa Suomesta voi kehittyä avaintekijä eurooppalaisessa akkuvalmistuksessa.

Työt käynnistyvät Varkaudessa alustavasti syksyllä. Skeleton Technologies aikoo perustaa Aalto-yliopiston kampukselle tutkimus- ja kehitystiimin.

