Minna Huusari ystävystyi huumeveikon kanssa ja huomasi, kuinka kaverit alkoivat äkkiä vältellä

Matti kuvasi menetettyjä ystäviään piirustuksessaan. Osa hahmoista on heitä, jotka kuolivat konkrettisesti. Sitten on heitä, jotka hiipuvat hiljaa pois. He ovat vielä elossa, mutta heidän persoonallisuutensa on kadonnut jonnekin huumeiden maailmaan.