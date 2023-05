Poliisi epäilee: Rovaniemen huumekuolemiin liittyvä aine voi olla peräisin Kiinasta

Rovaniemen huumekuolemia koskeva poliisitutkinta on edennyt. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan kahdeksan henkilöä epäiltynä huumausainerikoksesta. Lyhyen ajan sisällä on kuollut neljä henkilöä.

Avaa kuvien katselu Poliisi tutkii Rovaniemellä ilmitulleita kuolemantapauksia huumekuolemina. Kuva: Kristiina Lehto / Yle