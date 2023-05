”Vähän äkäinen, eikä taivu yleiseen maailman muottiin”, sanoo peliarvostelija suosikkihahmostaan – hahmovalinta voi paljastaa arvosi

Mikä pelihahmo on sun suosikki? Yksinkertainen kysymys voi raottaa vastaajan arvomaailmaa yllättävän paljon.

– The Last of Usin Ellie. Hän on ollut minulle peleissä mullistava naishahmo, johon on voinut samaistua. Ellie ei ole toisen henkilön armoilla, vaan tekee itsenäisiä päätöksiä. On vähän äkäinen, eikä taivu yleiseen maailman muottiin.

Näin suosikkihahmoaan kuvailee intohimoinen pelaaja ja sivutyönään pelikritiikkejä kirjoittava Miia Lyyra.

Jyväskylän yliopiston lehtori ja pelitutkija Tanja Välisalo valitsee omaksi suosikikseen ammuntapeli Overwatchin brittiläisen tiedenaisen Moiran, joka toimii sekä parantajan että hyökkääjän roolissa.

– Häneltä löytyy viileän tieteellinen näkökulma kaikkiin tilanteisiin. Tosin hahmon tutkimusetiikasta en halua ottaa mallia. Hän tekee aika paljon vähän arveluttavia kokeita, Välisalo sanoo.

Lyyran ja Välisalon suosikkihahmot edustavat pelimaailman hidasta, mutta väistämätöntä muutosta moninaisempaan suuntaan.

– Pelit ovat mediana konservatiivisia. Varsinkin isolla rahalla ja suurin myyntiodotuksin tehdyt pelit ovat kankeampia muuttumaan, Välisalo toteaa.

Niissä liikkuvat valtavat summat. Peliteollisuus on massiivinen verrattuna muihin viihdemuotoihin.

Avaa kuvien katselu Tanja Välisalo kertoo hakanneensa Mortal Combatia intohimoisesti nuoruudessaan. Jyväskylän yliopistosta löytyy kokoelma vanhoja pelikonsoleita. Kuva: Niko Mannonen / Yle

2010-luvulla pelimaailmakin alkoi ottaa harppauksia kohti moninaisempia hahmokavalkadeja, mutta Välisalon mukaan pelien maailmassa ei ole nähty yhtä suurta ja radikaalia vallankumousta kuin esimerkiksi Disney-leffoissa. Niissä aiemmin pelastusta kaivanneet prinsessat ovat nykyisin säännönmukaisesti aktiivisia ja rohkeita toimijoita.

Välisalon tänä vuonna valmistunut väitöskirja tarkastelee fiktiivisiä hahmoja arvokeskustelun välineinä. Väitöskirjan keskiössä ovat Overwatch-verkkopelin hahmot ja pelaajien suhtautuminen niihin.

Välisalo vietti tutkimusta tehdessään yli 300 tuntia pelaten todella suosittua verkkomoninpeliä.

Heti alussa kävi selväksi, että suhtautuminen hahmoihin on intohimoista, erityisesti jos niitä yritetään jollain tavalla muuttaa.

Vastaan tuli kiinnostavia keskusteluja – ja muutama yllätys. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ottivat omakseen aivan toisen hahmon kuin pelisuunnittelijat uumoilivat.

Välisalo toteaa, että pelejä on kritisoitu pitkään yksiulotteisesta ja sivurooliin jättävästä naiskuvasta. Samaan aikaan mieshahmot on esitetty hypermaskuliinisina ja varsin epärealistisina.

– On oikeastaan vääjäämätöntä, että pelit muuttuvat. Ei tarvitse edes keskustella siitä, tarvitaanko muutosta, koska se selkeästi koko ajan tapahtuu, Tanja Välisalo sanoo.

Kannanottoja vähemmistöjen oikeuksiin

Kaikki alkoi muutama vuosikymmen sitten sukulaisen hankkimasta konsolista ja ruudulla seikkailevasta tulisieluisesta Spyro-lohikäärmeestä. Vaikka ensimmäistä Playstation -konsolia ei koskaan hankittu jyväskyläläisen Miia Lyyran lapsuudenkotiin, kipinä pelaamiseen oli syttynyt.

Nyt hänen kaapeistaan löytyy kymmeniä konsoleita. Pelihuoneen paraatipaikalla komeilee pinkeissä ja sinisissä värivaloissa hehkuva, itse kasattu tietokone. Lasisen kuoren alta näkee, mitä osia kone on syönyt.

Avaa kuvien katselu Miia Lyyran esteettisesti näyttävä kone on herättänyt ihailua pelitapahtumissa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tänä päivänä Lyyra pelaa läpi lähes kaikki himotuimmat uutuuspelit ja kirjoittaa niistä arvioita.

Alkuvuosi on ollut pelaajille yhtä juhlaa.

Lyyra on pelannut ensimmäisten joukossa läpi Harry Potter -fanien odottaman Hogwards Legacyn, josta tuli ilmiö jo ennen ilmestymistään.

Media uutisoi alkuvuodesta rakastetun sarjan ensimmäisestä trans­hahmosta, Sirona Ryanista, ja kertoi, kuinka kirjailija J.K. Rowlingin transfobisiksi mielletyt kommentit saivat osan boikotoimaan peliä.

Nyt Lyyra on ostanut testiin Nintendon legendaarisen toimintaseikkailusarjan, Zeldan, uutuuspelin, joka on rikkonut myyntiennätyksiä.

Toistaiseksi jättipelissä Zelda-prinsessan sijaan sankari on edelleen nuori mieshahmo Link.

Esimerkkejä moninaisuudesta kuitenkin löytyy jatkuvasti enemmän.

Omassa Hogwards Legacy -peliarviossaan Lyyra nosti esiin muun muassa hahmon luomiseen liittyvän yksityiskohdan:

”Valinnanvaraa on runsaasti ja saat valita mm. oletko velho vai noita. Valinta ei kuitenkaan ole sidottu sukupuoleen. Voit myös muokata hahmon ruumiinrakennetta, ääntä, vaatteita ja kampauksia. Kehittäjät ovat ottaneet huomioon erilaiset ihmiset, joten esimerkiksi transtaustaisen velhon tai noidan tekeminen on nyt mahdollista.”

– On tosi hienoa, että voit olla just sellainen kuin haluat olla. Kukaan ei ole ennakkoon määritellyt sitä, Lyyra sanoo.

Hahmot edustavat laajasti eri kulttuureja ja tulevat taikuuden sisäoppilaitokseen eri puolilta maailmaa.

Avaa kuvien katselu Miia Lyyra on kasannut itse värikkään näppäimistönsä. Rannetuki on tehty vanhoista skeittilaudoista. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Sims-simulaatioperisarjassa hahmo on voinut käyttää jo pitkään pyörätuolia tai häneltä on voinut puuttua raaja. Lyyra pitää peliä monimuotoisuuden edelläkävijänä.

Muina itseilmaisun keinoina pelimaailmassa toimivat hänen mukaansa bannerit, tarrat ja skinit.

– Ajattelen, että itselleni ei ole lopulta merkitystä, mitä sukupuolta hahmo edustaa. Tärkeämpää on hahmon tarina.

Apex-räiskintäpelissä Lyyran pelihahmon esittelyssä komeilevat Pride- ja Stop Asian Hate -merkit.

– Pelialalla myös työskentelee erilaisia ihmisiä, ja se näkyy onneksi peleissä.

Vaikka Lyyra itse iloitsee yksityiskohdista, hän tietää, että kaikki eivät niele niitä purematta.

Tanja Välisalo tunnistaa vastahangan.

– Kyseessä on pieni, mutta hyvin äänekäs vähemmistö. On kuitenkin tietyllä tavalla myös luonnollista, että vastarintaa muutokseen on. Mutta sen yli nyt vain pitää päästä. Vaihtoehtoisesti voi pelata 1990-luvun pelejä, jos ei halua tutustua mihinkään uudempaan, Välisalo toteaa.

Hänen mukaansa arvokeskustelu on jatkuvasti yhä kiinteämpi osa pelimaailmaa, ja se on tervetullutta.

Suosioon nousi odottamaton hahmo

Pelintekijöillä on myös tasapainoilemista pelaajayhteisön miellyttämisessä.

Välisalon mukaan pelien suunnittelijat ja tuottajat ovat myös epäonnistuneet välillä arvioidessaan, mikä edustaa moninaisuutta aidoimmillaan. Peleihin on tarkoituksellisesti rakennettu hahmoja, joiden on ajateltu viestivän ja kuvaavan moninaisuutta.

Sellainen on esimerkiksi Overwatchin sotilashahmo Soldier 76. Tekijät ovat vahvistaneet, että hahmolla on ollut nuoruudessaan homoseksuaalinen suhde.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien pelaajayhteisön suosikkihahmoksi on noussut Soldier 76:n sijaan Symmetra.

Symmetra vahvuudet eivät ole perinteisessä ampumisessa tai tähtäämisessä, vaan hahmon mekaniikat ovat poikkeuksellisia.

Erityisenä vahvuutena ovat minitykit, joiden strategisella asettelulla voi rakentaa erittäin tehokkaita ansoja ja etenemisen esteitä viholliselle.

– Hahmon on koettu kuvaavan omaa asemaa suuren pelaajayhteisön laitamilla. Sen kautta haetaan voimaantumista, omaa paikkaa ja peliyhteisöön kuulumisen tunnetta, Välisalo kertoo.

Avaa kuvien katselu Tanja Välisalo sanoo, että nykyisin pelatessa on hankalaa unohtaa tutkimukseen liittyvien kysymysten pohtiminen ja vain nauttia. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tutkijan mukaan pelaajat saattavat kokea kehittäjien taholta tulevan määrittelyn keinotekoisena ja kaupallisena.

– Pelisuunnittelijoiden suurin haaste on pysyä pelille uskollisena, ja ottaa samalla valinnoissaan huomioon erilaiset pelaajaryhmät sekä moninaisuus.

Tutkimusta tehdessään Tanja Välisalo löysi kaksi seikkaa, jotka kiinnittävät pelaajan tiettyyn hahmoon: ensimmäinen niistä on pelattavuus. Ilman sitä hahmo on hyödytön. Heti toisena tulee yhteyden löytäminen tarinan tasolla.

Usein pelaaja valitsee hahmonsa tietoisesti arvojensa mukaan.

– Sitä voisi kutsua jopa poliittiseksi vaikuttamiseksi pelin sisällä.

Yksi asia on selvä: Hahmot ovat pelaajilleen rakkaita.

– Ne ovat useimmissa peleissä se tapa, jolla pelaajat ovat kosketuksissa pelin maailmaan, Välisalo huomauttaa.

Avaa kuvien katselu Nyt Miia Lyyra pelaa Nintendo Switchillä uusinta Zeldaa. Yoda-koira tulee viereen muistuttamaan säännöllisistä rapsutuksista. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Fanit ovat rakentaneet hahmojen ympärille jopa kokonaisia omia verkkoyhteisöjä. Välisalon mukaan niissä vahvistetaan yhteistä käsitystä, millaisia arvoja ja tavoitteita kukin hahmo edustaa.

Tutkijan mukaan seuraavaksi pitäisi keskustella siitä, miten peleistä tehtäisiin lähestyttävämpiä kaikille.

– Olisiko mahdollista lähestyä peliä mediana niin, että sillä olisi tarjottavaa myös ihmisille, jotka yleensä eivät pelaa? Miten voisimme vähentää niiden ihmisten joukkoa, jotka eivät pelaa mitään?

Miia Lyyra on samoilla linjoilla. Hänenkin mielestään onnistunut peli on sellainen, joka tarinallaan tai muulla ominaisuudellan kaappaa uusia pelaajia harrastuksen pariin.

– Esimerkiksi Hogwards Legacyn löysivät sellaisetkin ihmiset, jotka eivät muuten pelaa, hän huomauttaa.

Mikä on kaikkien aikojen suosikkipelihahmosi, ja mitä hän sinulle edustaa? Osallistu keskusteluun 31.5. klo 20.00 asti.