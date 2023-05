Yksi kantaa mukanaan turvasumutetta, monet välttelevät lähimetsää – tamperelaiset muuttivat arkeaan pelkoa kylvävän koiran takia

Tampereella on liikkunut irrallaan pelkoa aiheuttava koira. Asiasta on tehty useita rikosilmoituksia, mutta poliisin on ollut vaikea puuttua asiaan. Nyt lemmikin omistaja on luvannut pitää koiransa kytkettynä.

Näin tamperelaiset kommentoivat vapaana pidetyn Nalan-koiran vaikutuksia heidän arkeensa.