Lapin Rauhanpuolustajien mielenosoitus kokosi noin 15 henkilöä vastustamaan sotaharjoituksia Rovaniemellä

Lapin Rauhanpuolustajien mielenosoitus sotaharjoituksia vastaan kokosi noin 15 henkilöä Rovaniemen keskustaan maanantaina. Samana päivänä alkoi Suomen ilmavoimien johtama lentosotaharjoitus Arctic Challenge Exercise 23, jonka päätukikohdat ovat Rovaniemellä, Pirkkalassa, Ruotsin Luulajassa ja Norjan Örlannissa.

Yhteensä siihen osallistuu noin 3 000 sotilasta 14 maan asevoimista ja noin 150 ilma-alusta. Rovaniemen ja Lapin taivaalla lentää harjoituksen aikana muun muassa Suomen F18-hornetteja, Saksan Mirageita ja Saksan Eurofightereita.

Tärkeä syy mielenosoitukseen oli Rauhanpuolustajien mukaan ilma-alusten päästöt ja polttoainekulutus.

– 150 hävittäjää vuositasolla vastaa noin 9 miljoonan henkilöauton päästöjä. Ympäristö vaatii rauhaa. Me käytämme mielettömät määrät varoja asevarusteluun. Pienikin osa siitä ympäristönsuojeluun ja rauhantyöhön tuottaisi paljon parempia tuloksia tälle maailmalle, yhdistyksen puheenjohtaja Salomo Juupaluoma sanoo.

Avaa kuvien katselu Lapin Rauhanpuolustajien mielenosoittajia. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

Juupaluoman mukaan Rauhanpuolustajat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan yksiselitteisesti, mutta sotaharjoitukset ja asevarustelu ovat hänen mielestään järjetöntä touhua.

– Asevarustelu on vihonviimeinen juttu. Ei tämä sota sotimalla lopu, diplomatia on se tie. Venäjä on saatava lopettamaan tämä hyökkäys ja rauhanneuvottelut käyntiin, Juupaluoma toteaa.

Mielenosoitukseen osallistui Rovaniemellä vain noin 15 henkilöä. Yleensä Lapin Rauhanpuolustajien vastaavissa mielenosoituksissa on ollut järjestäjien mukaan parikymmentä.

– Osalla saattaa olla kova kynnys lähteä osoittamaan mieltä rauhan puolesta. En tiedä, miten pahaksi tilanteen pitää mennä, että ihmiset havahtuvat.