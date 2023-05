Venäjä on pommittanut Ukrainan pääkaupunki Kiovaa maanantaina ballistisilla ohjuksilla. Kaupunkiin on tehty toukokuun aikana 16 ilmahyökkäystä, joista kaikki aiemmat yöaikaan.

Venäjä teki maanantaina useita iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan poikkeuksellisesti päiväsaikaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kiovassa olevat työntekijät kertovat, että kaupungin keskustassa kuului maanantaina puoliltapäivin kolme voimakasta räjähdystä, joiden alkuperästä ei ole täyttä selvyyttä.

Britannian yleisradion BBC:n mukaan Venäjä on tehnyt Kiovaan toukokuussa yhteensä 16 ilmahyökkäystä. Aiemmat hyökkäykset toukokuun aikana on tehty yöaikaan. Iskujen kohteiksi on arvioitu valtiollinen infrastruktuuri ja ilmapuolustuskohteet Kiovan laitamilla. Maanantaina iskujen uskotaan kohdistuneen Kiovan keskustaan.

Venäjän asevoimat väittää iskeneensä maanantaina Ukrainassa sijaitseville lentokentille ja osuneensa kaikkiin kohteisiinsa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Venäjän puolustusministeriö kertoo käyttäneensä iskuissa pitkän kantaman ilmasta laukaistavia täsmäaseita. Puolustusministeriö sanoo osuneensa Ukrainan asevoimien komentokeskuksiin ja tutka-asemiin sekä ammusvarastoihin.

Kiovan pormestari Vitali Klytško kertoo Telegram-kanavallaan, että yksi ihminen on viety sairaalaan Podilin asuinalueella keskustan pohjoispuolella. Muista haavoittuneista ei ole toistaiseksi raportoitu.

Venäjä käytti iskuissa ballistisisa Iskander-ohjuksia, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Se kertoo torjuneensa kaikki ohjukset.

Venäjällä saattoi olla käytössä lisäksi S-300 tai S-400-ohjuksia, ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi aiemmin lehdistötilaisuudessa verkkomedia Ukrainska Pravdan mukaan.

