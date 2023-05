Haavisto ja Valtonen toiveikkaina Erdoğanin vaalivoiton jälkeen: Ruotsin Nato-jäsenyys on Suomen ykköstavoite

Suomessa ollaan toiveikkaita Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutumisen suhteen Vilnan huippukokoukseen mennessä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) uskoo Ruotsin jäsenyyden etenevän nyt kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on valittu uudelle kaudelle.

Haavisto kertoo keskustelleensa Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmin kanssa viikon lopulla Norjassa järjestettävästä Naton ulkoministerikokouksesta.

– Toivomme tietysti selkeitä merkkejä Turkin ja Unkarin suunnasta, että heidän ratifiointinsa menisi eteenpäin. Suomi ja Ruotsi valmistautuvat myös pitämään Turkin kanssa vielä tarvittaessa kolmikantakokouksen, joita ei ole pidetty ennen Turkin vaaleja. Näin valmistautuisimme ennen Vilnaa.

Haaviston mielestä kesäkuussa voimaan tuleva Ruotsin terrorismilain muutos voi vauhdittaa Ruotsin jäsenyyden etenemistä jo ennen 11. ja 12. heinäkuuta järjestettävää Nato-kokousta.

– Varmasti sekin vähän helpottaa tunnelmia Turkissa.

Haavisto ei ole myöskään havainnut Turkin vaaleissa mitään uusia avauksia tai vaatimuksia Ruotsin Nato-jäsenyyteen liittyen.

Myös Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan entinen puheenjohtaja Elina Valtonen (kok.) toivoo, että Ruotsista tulisi Naton jäsen huippukokoukseen mennessä.

– Nyt kun vaalit on käyty, meidän ensimmäinen tavoite on saada myös naapurimaa Ruotsi Naton jäseneksi. Se on meidän ykköstavoite. Aikaa ei ole kovin paljon, mutta jos pystymme mitenkään myötävaikuttamaan siihen, että Turkki pystyisi päätöksen Ruotsista tekemään.

Valtosen mukaan kaikki mahdollisuudet Ruotsin jäsenyydelle ovat olemassa.

– Toivotaan, että Erdoğan vaalivoittonsa myötä edistää asiaa. Meillä on ollut kolmenväliset sopimukset ja neuvottelut viime vuotisesta Madridin huippukokouksesta asti. Kaikki osapuolet ovat sitä sopimusta noudattaneet, joten en usko, että Ruotsin jäsenyyden tiellä on enää mitään, Valtonen painottaa.

