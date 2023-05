”Olo on kuin olisi luodin väistänyt” – nykyiset ja entiset huumeidenkäyttäjät kertovat, mitä ovat kuulleet vaaleanpunaisesta huumeesta

– Vedin sitä vaaleanpunaista ainetta viisi grammaa suoneen, enkä silti kuollut, lippikseen pukeutunut rovaniemeläinen mies kertoo.

Hän seisoo päihteidenkäyttäjille vertaistukea tarjoavan osallisuuskeskus Oodin eteisessä.

– Kyllä sitä mullekin tarjottiin myyntiin, mutta en ottanut.

– Onneksi, hän jatkaa.

Toukokuun lopulla ilmi tulleet huumekuolemat Rovaniemellä ovat puhuttaneet runsaasti myös kaupungin huumeidenkäyttöpiireissä.

– Ilmi on tullut, että näitä aineita on kaupattu aktiivisesti useammalle henkilölle, Oodin esihenkilö Johanna Puolakka myöntää.

Poliisi on tutkinut huumekuolemien yhteydessä kahta eri ainetta, joiden on alustavissa tutkimuksissa epäilty olevan etynolia ja isotonitatseenia. Molemmat ovat varsin harvinaisia huumausaineita Suomessa.

Avaa kuvien katselu Johanna Puolakan mukaan käytetyimmät ja kysytyimmät aineet Rovaniemellä ovat pysyneet vuosia samoina. – Ne ovat erilaisia rauhoittavia, amfetamiineja ja opiaatteja. Mutta nykyään kaikkea pystyy tilaamaan postitse, ja samalla riskit kasvavat, kun ei tiedetä mitä kaikkea aine sisältää. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Huumeidenkäyttöpiireissä on ollut huhuja myös toisenlaisista aineista.

– Siinä toisessa on ollut karfenyyliä. Sillä nukutetaan norsuja. Ihmiselle pieni määräkin tappaa, lippispäinen mies jatkaa.

Paljon huhupuheita

Johanna Puolakan mukaan erilaiset huhut aineista ovat versoneet varsin runsaasti. Kun tietoa ei ole tullut virallisilta tahoilta, sitä on paikattu omilla tiedoilla.

– Kyllähän tämä asia on ollut kaikkien huulilla. Täällä meillä Rovaniemellä käyttäjäpiirit ovat kuitenkin aika pienet, Puolakka sanoo.

Kuolemat tulivat toisaalta yllätyksenä, toisaalta eivät. Edellinen huumekuolemien suma sattui Rovaniemellä viime syksynä.

Kuolemiin silloin johtanutta ainetta on Puolakan tietojen mukaan Rovaniemellä yhä tarjolla.

– Ainahan yhtäkkinen kuolema on yllättävä ja järkyttävä, mutteivät kuolemat näissä piireissä harvinaisia ole. Suomessa etenkin nuorten huumekuolemat ovat olleet poikkeuksellisen jyrkässä nousussa, Puolakka sanoo.

”Muistan yhden vuoden kun joka kuukausi lähti yksi läheltä”

Rovaniemellä nyt menehtyneet henkilöt olivat tuttuja myös monelle Oodin asiakkaalle.

Oodin vertaistukihenkilönä toimiva, entinen narkomaani Hanna kertoo henkilöiden kuuluneen myös omaan tuttavapiiriinsä.

Hän esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellä asian arkaluonteisuuden takia.

Vertaustukihenkilnä työskentelevä Hanna kertoo Rovaniemen huumeiden käyttökulttuurista.

Täällä liikkuu kaikenlaisia, ihan sairaita aineita, joita on aina jatkettu jostakin toisesta. Hanna, entinen narkomaani

Myös Hannalle kuolemat tulivat yllätyksenä.

– Muistan yhden vuoden, kun joka kuukausi lähti yksi läheltä. Mut siitä on jo aikaa. Nyt on sellainen olo, että en tiedä mitä täällä tapahtuu. On mennyt niin monta ja hyviä ystäviä vielä. Ja sellaisia, joilla on pitkä käyttötausta. Tämä aine ei katso, millainen toleranssi sulla on, vaan vie hetkessä.

Vaikka Rovaniemi on saanut viime aikoina kyseenalaista mainetta huumekaupunkina, ei kaupungin huumeidenkäyttökulttuuri Hannan mukaan poikkea juurikaan samankokoisista muista kaupungeista.

– Kyllä me käyttäjät ollaan varmaan kaikki samanlaisia, kuka käyttää mistäkin syystä, Hanna sanoo.

Lappilainen erityispiirre on aineiden huonompi saatavuus. Se puolestaan tarkoittaa, että suurin osa huumausaineista tilataan itse netistä.

– Rovaniemi on tällainen subutex-kaupunki, ihmiset saavat vieroitusoireita ja kun ne tulevat kipeiksi, ihmiset käyttää mitä vain, jos ei sitä pääpäihdettä ole.

Huumausaineiden verkkokauppa tuo Hannan mukaan mukanaan varsin kirjavan joukon erilaisia päihteitä.

– Kyllä täällä liikkuu kaikenlaisia aineita, kirjainyhdistelmiä joista ei ole koskaan kuullutkaan, aineita joita on aina jatkettu jostakin toisesta, ihan sairaita aineita.

Korvaushoidosta puhutaan saattohoitona

Johanna Puolakan yksi ratkaisu yhtäkkisiin huumekuolemiin voisivat olla esimerkiksi huumeiden käyttöhuoneet, ainetestaus ja ylipäänsä päihdepalvelujen parempi resursointi. Ainetestaus tarkoittaa sitä, että käyttäjät voisivat testata käyttämänsä huumausaineet ennen käyttöä.

– Se olisi tärkeää varsinkin nyt, kun netin kautta on mahdollisuus tilata uusia ja tuntemattomia aineita ympäri maailmaa, Puolakka sanoo.

Hanna toivoisi huumeidenkäyttäjille helpompaa pääsyä päihdekuntoutukseen. Korvaushoito ei Hannan mukaan sovi kaikille.

– Käyttäjätkin puhuvat korvaushoidosta saattohoitona. Ei se ole tarkoitettu sellaiselle, joka on käyttänyt kaksi vuotta aineita ja joilla ei ole edes opiaattiriippuvuutta.

”Se on sellaista itkuvetämistä”

Hannan mukaan ongelmana on, ettei Rovaniemen seudulla ole tarjolla kunnon päihdekuntoutusta.

– Tarjolla on ainoastaan vertaistukiryhmiä, joihin mennään, että pysyisi edes hengissä.

Kiinnostusta kuntoutukseen kyllä löytyisi.

– Totta kai ihmiset haluavat irti aineista. Ei se ole sellaista että me siellä biletetään, vaan se on sellaista itkuvetämistä. Ei kukaan olisi alkanut käyttää, jos tietäisi miten hankala niistä aineista on päästä eroon. Eikä siinä ole kyse mistään selkärangasta, jos olisi, silloinhan me kaikki oltais raittiita, Hanna sanoo.