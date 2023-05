Näin salamyhkäisiä hallitusneuvotteluja ei ole nähty koskaan: ”Kukaan ei tiedä papereiden sisältöä”

Unto Hämäläinen kommentoi hallitusneuvotteluita maanatain A-studiossa.

Hallitusneuvottelijoiden sopimista politiikan asiasisällöistä on vuotanut harvinaisen vähän tietoja julkisuuteen, sanoo politiikan toimittaja Unto Hämäläinen.

Käynnissä olevat hallitusneuvottelut ovat poikkeukselliset, arvioi politiikan konkaritoimittaja Unto Hämäläinen maanantain A-studiossa.

– Me emme tiedä kuukauden tapahtumista oikeastaan yhtään mitään. Nämä ovat kaikkien aikojen salamyhkäisimmät hallitusneuvottelut.

Hämäläinen kummeksuu sitä, miten neuvotteluja on onnistuttu pyörittämään näin salassa. Kun Antti Rinne (sd.) muodosti hallitusta neljä vuotta sitten, neuvotteluista tihkui tietoja ja hallitusohjelmasta uutisoitiin jo hyvissä ajoin ennen sen hyväksymistä.

Yksi esimerkki neuvotteluiden salamyhkäisyydestä nähtiin viikonloppuna, kun RKP vaati muutoksia muiden puolueiden hyväksymiin maahanmuuttokirjauksiin. Mediatietojen mukaan RKP sai maahanmuuttolinjaukseen maininnat esimerkiksi siitä, että perustuslakia ja lasten oikeuksia pitää noudattaa.

– Meillä on hassu tilanne, että pohdimme pää puhki sitä, mitä lisäyksiä RKP on saanut papereihin, mutta kukaan ei tiedä, mitä papereissa on sisällä, Hämäläinen sanoo.

”RKP on kuin kissa, joka putoaa aina jaloilleen”

Hallitusneuvotteluissa nähtiin viikonloppuna töyssy RKP:n eriävien maahanmuuttonäkemysten vuoksi. Vaikka neljä puoluetta pääsi lopulta sopuun, RKP:n julkinen kipuilu jatkui maanantaina.

RKP-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhle jätti neuvottelut viikonlopun tapahtumien vuoksi. Myös kansanedustaja Eva Biaudet kertoi Demokraatille haluavansa luopua paikastaan maahanmuuttoa käsittelevässä pöydässä.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson syytti perussuomalaisia ja kokoomusta maahanmuuttolinjauksen junailemisesta ilman RKP:tä, mutta kiisti ajatuksen siitä, että viikonloppuna syntynyt kompromissi olisi murentanut puolueen sisäistä tukea hallitukseen osallistumiselle.

Henriksson kuitenkin korosti, että RKP päättää hallitukseen osallistumisesta vasta lopullisen ohjelman valmistumisen jälkeen.

Voiko siis käydä niin, ettei RKP lähde mukaan hallitukseen?

– RKP on kuin kissa. Se putoaa aina jaloilleen. Ei kannata huolestua RKP:n puolesta, sillä se pärjää näissä kuvioissa, Hämäläinen vastaa.

Hämäläisen mukaan on myös hyvä muistaa se, ettei tämä hallitus synny ilman RKP:tä.

