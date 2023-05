Jopa satoja parvekkeita määrättiin kaikessa hiljaisuudessa käyttökieltoon Tikkurilan onnettomuuden jälkeen – tästä on kyse

Useiden eri kerrostalojen lasikaiteisia pervekkeita on asetettu käyttökieltoon. Kuvat ovat eri kohteista.

Tukesin selvityksen mukaan onnettomuusparvekkeen kaiteen lasityyppi ei täyttänyt vaatimuksia. Nyt selvitetään, kuinka laaja ongelma on.

Uusien ja rakenteilla olevien kerrostalojen parvekkeita on runsaasti käyttökiellossa. Esimerkiksi Helsingissä tällaisia kerrostaloja on ainakin kolme, jolloin käyttökiellossa on jo satoja parvekkeita.

Ylen tietojen mukaan Vantaalla ja Helsingissä on useita uudiskohteita, joiden parvekkeet eivät ole täyttäneet viranomaisten vaatimuksia ja näin ollen parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Kyseisiä parvekkeita voi käyttää ainoastaan hätäpoistumistienä.

Vielä ei ole tiedossa, voiko käyttökielto laajentua koskemaan myös aiemmin valmistuneita taloja.

Osassa kohteista parvekkeet ovat toistaiseksi käyttökiellossa, koska ne odottavat edelleen ulkopuolisen tahon testaamista.

Lisäksi esimerkiksi Vantaalla liki valmiin kerrostalon parvekkeille on laitettu lasikaiteiden suojaksi vanerilevyt.

Taustalla on Vantaan Tikkurilassa maaliskuussa tapahtunut onnettomuus, jossa nainen putosi seitsemännestä kerroksesta lasikaiteen läpi sen rikkouduttua. Samaisessa kerrostalossa tapahtui vastikään toinenkin parveketurma, joskin siinä kyse oli erilaisesta parveke- ja kaidetyypistä.

Tukesin selvityksissä havaittiin aiemmin, että Tikkurilan onnettomuuskohteen lasityyppi ei kahdelta sivulta kaiderunkoon tuettuna täytä pistekuormavaatimusta.

Helsinkiläisen taloyhtiön käytävässä olevassa tiedotteessa kerrotaan, että taloyhtiön parvekkeet on asetettu huhtikuun lopussa käyttökieltoon.

”Tuotteisiin pitäisi voida luottaa”

Tukesin ryhmäpäällikö Lauri Walden kertoo Ylelle, että virasto on laajentanut selvityksiään koskemaan lukuisia kotimaisia lasivalmistajia. Selvitys ei kuitenkaan kata koko alaa, sillä alalla on laaja joukko erilaisia toimijoita.

– Olemme käyneet laajaa keskustelua valmistajien ja eri sidosryhmien kanssa tästä aiheesta. Olemme tulleet siihen tulokseen, että selvitystä on laajennettu. Kyse on sellaisista ratkaisuista, mitä tällä hetkellä tuotetaan tai on tuotannossa ja päätyy uusiin rakennuksiin, Walden sanoo.

Tukes on yhdessä ympäristöministeriön kanssa antanut suosituksen, jonka mukaan eri kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnat ovat ohjeistaneet rakennuttajia.

Vantaalla rakenteilla olevan kerrostalon parvekkeille on laitettu vanerilevyt.

Tukesin Waldenin mukaan rakennusvalvonnat ovat esimerkiksi pyytäneet juuri ulkopuolisen asiantuntijan arvioita lasikaiteista.

– Lähtökohta on se, että tuotteiden pitäisi olla sellaisia, että niihin voidaan luottaa ja niitä käyttää arjessa normaalisti, Walden sanoo.

Esimerkiksi Vantaalla lasirakenteisten parvekekaiteiden asennuksesta tulee esittää ulkopuolisen asiantuntijan hyväksymä asiantuntijatarkastus, ennen kuin rakennukseen voidaan tehdä loppukatselmus.

Yle ei tavoittanut tiistaina kello 14 mennessä Helsingin tai Vantaan rakennusvalvontaa kommentoimaan asiaa.

