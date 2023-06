Viljami Turve, 19, on niin hyvä putkiasentaja, että hän lähti valmistujaisjuhlista palkinto-Volvolla ja aloittaa maanantaina vakitöissä

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Kangasalan toimipisteen ovista valuu iloisen näköisiä nuoria, joilla on hymy herkässä.

Yksi heistä on Viljami Turve, tuore putkiasentaja, jolla on tänään perjantaina monta aihetta iloon.

Turpeen kädessä on juuri saatu ammatillinen tutkintotodistus, kaulassa ammattitaidon SM-kultamitali, parkkipaikalla vuodeksi käyttöön saatu palkintoauto ja maanantaista lähtien vakituinen työpaikka.

– On tämä hieno päivä. On harjoiteltu ja käyty kouluja, nyt sitten valmistutaan, saadaan todistukset ja päästään tekemään töitä, Turve summasi tuntojaan.

Avaa kuvien katselu Viljami Turve sai tuliterän sähkö-Volvon Taitaja-kisan palkintona vuodeksi käyttöönsä. ”Vähän erilainen, kun mitä omat kulkupelit on aiemmin ollut,” hän naurahtaa. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Turve voitti toukokuun alussa ammattiopiskelijoiden Taitaja-kisassa oman alansa kultamitalin. Lisäksi hänet palkittiin koko kisan parhaana eli Taitajien Taitajana.

Kriteerit valinnalle olivat kovat: ”Taitajien Taitaja on oman lajinsa paras kilpailija. Hän on ylpeä osaamisestaan ja omasta ammatistaan sekä ammatillisesta koulutuksesta. Hän on luonteeltaan positiivinen ja ulospäin suuntautunut, hyvä oman lajinsa sekä ammatillisen koulutuksen edustaja. Taitajien Taitaja on halukas ja kyvykäs toimimaan oman ammattialansa ja koko ammatillisen koulutuksen edustajana.”

Juuri sellainen Viljami Turve on.

Ammattiin valmistutaan ympäri vuoden: Ammatillisesta koulutuksesta kevätlukukaudella valmistuvien tarkka määrä saadaan vasta heinäkuun alussa.

Viime vuonna kevään aikana valmistui noin 44 200 opiskelijaa.

Tänä vuonna luvun ennakoidaan pysyvän lähes samana.

Ammattiin opiskelevia valmistuu läpi vuoden, mutta merkittävä osa valmistuu touko-kesäkuussa.

Esimerkiksi viime vuonna touko-kesäkuussa valmistui 25 900 opiskelijaa.

Unelma-ala löytyi mutkan kautta

Harva tietää 15-vuotiaana, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä. Ei Viljami Turvekaan tiennyt siinä vaiheessa, kun haku peruskoulun jälkeisiin opintoihin oli ajankohtaista 9. luokalla.

Hän aloitti seuraavana syksynä opinnot kotikuntansa Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukiossa, vaikka ei omien sanojensa mukaan ole koskaan ollut lukuaineiden ystävä.

– En osannut päättää, mitä opiskelisin, ja menin lukioon miettimään.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna Viljami Turve pääsi Taitaja-kisassa omalla ammattialallaan hopealle. Tänä keväänä tuli kultaa ja koko kisan parhaan palkinto. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Toisena lukiokeväänä Turve alkoi tosissaan hakea alaa, jossa teorian pänttäämisen sijaan saa tehdä käsillä. Hän harkitsi auto-, rakennus- ja sähköaloja, mutta putkiasentajan työ tuntui lopulta kiinnostavimmalta.

– Siinä viehätti teknisyys, itsenäisyys ja se, että näkee työnsä jäljen aika heti ja että töitä alalla riittää.

Opiskelupaikka irtosi yhteishaussa Tredusta, ja lukio sai jäädä.

Vähän koulua, paljon töitä

Kahden vuoden lukio-opinnot eivät menneet hukkaan, sillä niiden ansiosta Viljami Turve on suorittanut suurimman osan opinnoistaan töissä LVI-alan yrityksessä.

– Minulla oli niin paljon lukiokursseja suoritettuna, että kävin koululla vain maanantaisin. Sen lisäksi oli työssäoppimisjaksoja. Viimeisen vuoden olin oppisopimuksella LVI-Pitkälä Pirkanmaalla.

Turpeen mielestä työssäoppiminen on tehokasta.

– Siellä on oppinut todella nopeasti ja saanut tehdä asioita, joita ei koulussa heti saa. Olen saanut työskennellä melko itsenäisesti ja päässyt tekemään vähän erikoisempia töitä.

Avaa kuvien katselu Viljami Turve on mukana myös Nelosen Amispäiväkirjat-dokumenttisarjassa, jossa seurataan seitsemän ammattiin opiskelevan nuoren elämää. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Turve sanoo olleensa pienestä saakka kova rakentamaan esimerkiksi legoista. Hän uskoo, että rakentelutausta on auttanut häntä kehittymään myös hyväksi putkiasentajaksi.

– Olen tarkka, ja minulla on hyvä hahmotuskyky. Pystyn jo mielessäni piirtämään putkistoja ja laitteistoja. Käytän aikaa siihen, että mietin etukäteen ennen kuin alan tehdä. Silloin ei tule niin paljon virheitä, joita tarvitsisi korjata jälkeenpäin.

Asiakaspalvelu kuuluu työhön

Lukio-opintojen ja kisamenestyksen ansiosta Turve sai ammattiopintonsa suoritettua normaalia nopeammin, kahdessa vuodessa.

Maanantaina hän menee töihin tuttuun työpaikkaan, mutta ei enää opiskelijana vaan vakituisena työntekijänä.

– On kyllä hienoa, että tässä kävi näin. Ei tarvitse stressata ja etsiä työpaikkaa. Työ on ollut juuri sellaista kuin alalle hakiessani ajattelin. On mukavaa, kun on paljon vastuuta ja saa itse päättää monista asioista.

Avaa kuvien katselu Koulun valmistujaisjuhlista Viljami Turve lähti perjantaina vielä töihin keskustelemaan tulevasta työsopimuksesta. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Turve sanoo pitävänsä myös asiakaspalvelusta.

– Ihmisten kanssa saa olla tekemisissä yllättävän paljon. Kun käydään asiakkaiden luona tekemässä töitä, pääsee näkemään erilaisia ihmisiä ja juttelemaan heidän kanssaan.

Seuraava iso etappi on armeija vuoden vaihteen jälkeen. Ammattiopintojen jälkeen olisi mahdollista hakeutua myös jatko-opintoihin, mutta niitä Turve sanoo miettivänsä ehkä joskus myöhemmin.

– Voi olla, että hakeudun, mutta aika näyttää. Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että olen omalla alallani ja toivon, että näin jatkuu.

