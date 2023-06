Ilmavoimien Hawk-koneiden lentokielto jatkuu – koneita ei nähdä valtakunnallisessa paraatissa Jyväskylässä

Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneiden lentokielto jatkuu yhä.

Koneita ei nähdä Puolustusvoimien Lippujuhlapäivän juhlallisuuksissa Jyväskylässä sunnuntaina, vahvistettiin Keskisuomalaiselle keskiviikkoiltana.

Taitolentoryhmä Midnight Hawksin näytös piti olla sunnuntaina Jyväskylän yllä.

Koneet asetettiin lentokieltoon toukokuun puolivälissä Keuruulla tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuudessa Hawk syöksyi maahan. Koneessa olleet lentäjät pelastautuivat heittoistuimilla. Kone tuhoitui maahansyöksyssä käytännössä täysin.

Onnettomuuskoneen tutkimuksissa on toistaiseksi selvinnyt, että koneessa oli moottorivika. Onnettomuuden tutkinta jatkuu edelleen.

Tutkintaa johtava insinöörieverstiluutantti Juha Vantila uskoo, että moottorivian juurisyy saadaan selville.

– Moottori on palasteltuna osiin ja juurisyytä etsitään. Aina juurisyy on löytynyt, mutta nyt se voi ottaa aikaa. Vian paikallistamiseksi rinnalla on kaksi muuta moottoria, jotta voidaan tarkastella vastaavuuksia, Vantila kuvailee.

Vantilan mukaan sen jälkeen kun juurisyy selviää, kaikkien Hawk-koneiden moottorit tullaan tarkastamaan tarvittavilta osin.

– Kun juurisyy ei ole selvillä, on vaikea lähteä lentoturvallisuutta hakemaan. On tämä poikkeuksellinen tilanne, en muista omalla urallani tällaista, että näin pitkään pitää odotella. Lentoturvallisuus on kuitenkin aina taustalla, sitä ei lähdetä heikentämään, painottaa Vantila.

Ilmasotakoulun johtaja eversti Vesa Mäntylä toteaa, ettei koneiden lentokiellolla ole vielä ollut merkittävää vaikutusta lentokoulutustoimintaan. Edessä on kuitenkin pian siihen liittyviä uudelleenjärjestelyjä, mikäli tilanne jatkuu nykyisellään.

– Meillä oli suunniteltu ensi viikolle iso harjoitus, jossa oli tarkoitus lentää paljon koulutusta eteenpäin. Olemme varautuneet siihen, että se joudutaan perumaan. Tämä tarkoittaa uudelleen suunnittelua ja aikataulun siirtämistä. Kesällä valoisaan aikaan on tietysti hyvä optio lentää aikanaan vähän pidempiä päiviä, kuvailee Mäntylä.

Ilmavoimilla on 31 Hawk-konetta. Suurin osa niistä on sijoitettuna Jyväskylän Tikkakoskelle.