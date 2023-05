Asiantuntija antaa karun arvion ökyhintaisen Prime-juoman sisällöstä

Prime-urheilujuomasta on voinut joutua maksamaan yli viisitoista euroa per puolen litran pullo. Ravitsemustieteilijän mukaan juoma ei eroa sisällöllisesti halvemmista vastaavista tuotteista.

Amerikkalaisvalmisteinen Prime-juoma on noussut Tiktokin kautta nuorten suosioon. Juomaa myydään kuluttajille jopa 17 euron hintaan per puolen litran pullo. Litrahinnaksi tulee silloin yli 30 euroa.

Suosio perustuu muun muassa maineikkaiden tubettajien, Logan Paulin ja Olajide Olatunjin eli KSI:n, markkinointiin. Suomalainen hintataso on poikkeuksellisen kova, sillä esimerkiksi Britanniassa juomaa saa noin neljällä eurolla.

Juomaa maahantuovan Pekan Eurohintojen toimitusjohtaja Antti Taanila uskoo, että valmistaja panttaa tuotetta pitääkseen hinnat korkealla.

– Semmoista olen kuullut, että valmistaja ei anna sitä tavaraa ja pitää näin keinotekoisesti sekä kysynnän että hinnat korkealla.

Kuluttajien lisäksi myös tukkumyyjät ovat joutuneet taistelemaan tuotteesta.

– Normaalisti tällaista juomaa tilaa helposti kymmenen lavaa, mutta nyt yksikin lava on kiven takana. Kuukausi sitten tämä oli ihan huutokauppaa: jos yritit ostaa pulloa seitsemällä eurolla, toinen tuli ja osti sen kahdeksalla.

Taanilan mukaan Primen myyntihintaan vaikuttavat tuotteen huono saatavuus sekä pitkä kuljetusmatka yhdysvaltalaiselta valmistajalta Suomeen. Päälle tulevat vielä suomalaiset verot sekä liiketoiminnan kulut.

– Tukkutuotteet ovat myyjille todella kalliita ostaa. Jos minä ostan pullon kympillä, saan myytyä sen eteenpäin yhdellätoista eurolla. Katteet eivät ole korkeat.

Kaupassa hinnan päälle on tullut vielä useita euroja kaupasta riippuen.

Tuotteen hinta on laskemassa

Vaikka Prime-tuotteet ovat olleet jo kuukausia hyvin suosittuja, Turun Kupittaan K-Citymarketin hyllyllä Primea nähdään vasta tällä viikolla. Kauppias Hannu Aaltosen mukaan Primen korkea hinta on hillinnyt myyjien halua ottaa juomaa valikoimiinsa.

– Vaikka nuoriso näyttää ostavan näinkin hintavaa tuotetta, olemme ottaneet sitä varastoon varovaisesti. Emme usko näin kalliilla hyvinvointivedellä olevan kauheasti myyntipotentiaalia.

Aaltonen arvioi hintatason laskevan kuluvan viikon aikana.

– Hinta tulee jatkuvasti alas, koska maahantuojia on jo useampia ja saatavuus on parantunut. Jos myyntihinta tipahtaisi kymmenen euron alapuolelle, alkaa tuote varmaan kiinnostaa useampaakin kuluttajaa.

Asiantuntija: Prime ei eroa suuresti vastaavista muista halvemmista tuotteista

Primen tuotevalikoimaan kuuluu sekä nesteyttävä että kofeiinipitoinen energisoiva juoma.

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen dosentti Maria Lankinen ihmettelee etenkin nesteyttävän juoman käyttötarkoitusta.

Juomassa on urheilun ja hikoilun vuoksi tarvittavia suoloja ja vettä, mutta se ei vielä riitä.

– On vaikea nähdä, missä tilanteessa juuri tämä olisi erityisen hyvä. Varmasti muut nesteyttävät urheilujuomat, jotka ovat kuitenkin halvempia, toimivat osin paremmin.

Aminohappoja on liian vähän

Juomassa olevien aminohappojen suhteen ravitsemustieteen dosentti Lankinen antaa kuitenkin tylyn arvion:

– Aminohappoja tarvitaan lihasten palautumiseen ja kasvuun. Yhdeksästä välttämättömästä aminohaposta tässä on vain kolme. Pelkästään näillä ei ole merkittävää vaikutusta vaan tarvitaan myös niitä muita.

Lankisen mukaan urheilujuomissa on yleensä hiilihydraatteja, jotka auttavat jaksamaan pitkäkestoisessa urheilusuorituksessa. Primessä niitä ei ole juuri lainkaan.

Pitkäketoisessa hikoiluttavassa suorituksessa myös energia on tarpeen, mutta Prime on vähäkalorinen. Puolen litran pullossa on 20–25 kaloria makuvaihtoehdosta riippuen.

Avaa kuvien katselu Puolen litran Prime-pullojen hinta on vaihdellut 13–17 euron välillä. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Vitamiineja on reilusti yli tarpeen

Juomassa on B6- ja B12-vitamiineja huomattavan suuri määrä. Se kattaa kaksinkertaisesti ihmisen päivittäisen tarpeen. Silti nämä kaksi B-vitamiinia eivät riitä, vaan ihminen tarvitsee myös muita B-ryhmän vitamiineja.

– Herää kysymys, mikä idea siinä on. Juomalla ei voi korvata terveellistä ruokavaliota, mutta yksittäisiä vitamiineja siitä saa isoja määriä. Se vinouttaa vitamiinien saantia suhteessa toisiinsa, Lankinen sanoo.

Myös kehoon varastoituvia A- ja E-vitamiineja on paljon. E-vitamiinin määrä kattaa ihmisen päivittäisen tarpeen kokonaan. Suomesta saatavassa tuotteessa A-vitamiinia on kuitenkin vähemmän, 67 prosenttia päivittäisestä tarpeesta.

Jos ruokavaliosta saa lisäksi paljon A- ja E-vitamiineja, kokonaismäärä voi kasvaa liian suureksi juoman runsaassa ja pitkäaikaisessa käytössä.

– Näitä vitamiineja tarvitaan tietty määrä, mutta liian suurina määrinä niistä voi tulla haittavaikutuksia.

Energiajuomassa on turhaa suolaa

Primen energiajuomassa on 200 milligrammaa kofeiinia. Lankisen mukaan tämä on tyypillinen määrä monissa muissakin energiajuomissa. Se vastaa noin kahta kahvikupillista.

Primen tuote kuitenkin erottuu monista muista energiajuomista sen vuoksi, että se sisältää myös suoloja.

Nesteyttävässä juomassa suolat voivat olla tarpeen, jos ihminen hikoilee paljon urheilun aikana.

Energiajuomassa suolat, etenkin natrium, ovat Lankisen mukaan tarpeettomia, koska monet saavat muutenkin liikaa suolaa ruokavaliostaan.

– Se on huono puoli tässä tuotteessa.

Huonoihin ominaisuuksiin Lankinen lisää myös sitruunahapon, jota on sekä nesteyttävässä että energiajuomassa.

– Jos happamia juomia lipittää pitkin päivää, se ei tee hyvää hampaille.

