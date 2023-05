Ranskaan avattiin ensimmäinen autojen akkuja valmistava tehdas – jättilaitos on osa suunnitelmaa, jolla teollisuutta palautetaan Eurooppaan

DOUVRIN Ranskassa vihittiin tänään tiistaina käyttöön valtava sähköautojen akkuja valmistava tehdas. Tehtaita on tulossa lisää.

Avajaispäivä osoittaa, että Ranskan kunnianhimoinen suunnitelma teollisuuden uuteen vauhtiin saamiseksi etenee vauhdilla. Uusi gigatehdas merkitsee myös uuden ajan alkua eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa.

Avaa kuvien katselu Akkutehdas on paperitehtaan kokoluokkaa. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

– Aikaisemmin Kiina ja Yhdysvallat saattoivat tukea teollisuuttaan kuinka vain, ja siksi myös eurooppalaista tuotantoa siirtyi näihin maihin. Meillä pitää olla myös oikeus tukea omaa tuotantoamme ja työpaikkojamme, Ranskan talousministeri Bruno Le Maire sanoi avajaisissa pitämässään puheessa.

Talousministerin mukaan vielä vuonna 2017 eurooppalaisessa yhteistyössä ei sopinut puhua teollisuuspolitiikasta, valtionavusta tai valtionvelasta. Nyt tilanne on hänen mukaansa muuttunut täysin.

Uutta tehdasta ei olisi saatu rakennettua ilman Saksan ja Ranskan valtioiden apua.

Siksi Le Maire pitää saksalaisille, italialaisille ja ranskalaisille autoille akkuja tekevää tehdasta erittäin merkittävänä koko Euroopalle.

Avaa kuvien katselu Ranskan talousministeri Bruno Le Maire oli avaamassa tehdasta. Hän vastaa myös Ranskan ”teollisesta omavaraisuudesta”. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Macronin projekti

Presidentti Emmanuel Macron on ajanut voimakkaasti tiukempaa eurooppalaista linjaa omavaraisen teollisuustuotannon lisäämiseksi, mutta yhteisen linjan puuttuessa hän on keskittynyt Ranskaan. Macron haluaa teollista tuotantoa kaukomailta takaisin Ranskaan kolmesta syystä.

Ensinnäkin koronapandemia paljasti kansainvälisten toimitusketjujen haavoittuvuuden, kun tavarat eivät enää liikkuneet kätevästi ympäri maapalloa.

Toiseksi kansainvälinen poliittinen jännite on tuonut huolta normaaliksi muodostuneen kauppajärjestelmän toiminnasta. Mitä enemmän tuotantoa on kotimaassa, sitä omavaraisempia maat ovat.

Kolmanneksi teollisuus tuo työtä. Ainakin periaatteessa tämä myös vähentää sosiaalista kuohuntaa, kun nuorille on tarjolla kiinnostavia työpaikkoja tulevaisuuden aloilta.

Avaa kuvien katselu Tehtaan keskellä kulkeva huoltokäytävä on yli 600 metriä pitkä. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Autojen akut eturintamassa

Ranska haluaa välttää ongelman, mikä on ollut viime vuosina aurinkopaneelien kanssa. Kysyntä on ollut kovaa, eikä kotimaista tuotantoa ole ollut lainkaan. Käytännössä kaikki paneelit on tuotu Kiinasta, ja raha on virrannut ulkomaille.

Sähköautojen akut ovat todennäköisesti seuraava vastaava suuren kysynnän kohde – etenkin kun sähköautojen kysyntä on suurempaa kuin ennustettiin.

Siksi Ranskassa on tekeillä yhteensä neljä suurta akkutehdasta, joista ensimmäinen on tiistaina avattu ranskalaisyhtiö ACC:n (Automotive Cells Company) tehdas Douvrinissa lähellä Lilleä.

Avaa kuvien katselu Douvrin sijaitsee Pas-de-Calais'ssa Ranskan pohjoisosassa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Tehtaan akut menevät Mercedes-Benzille ja Stellantis-ryppäälle, jonka merkkejä ovat muun muassa Peugeot, Citroën, Opel ja Fiat.

ACC:n johtaja Yann Vincent kertoi avajaisissa, että tehdas on kilpailukykyinen kiinalaistehtaiden kanssa, vaikka työvoimakulut ovat suurempia. Automatisoidussa tehtaassa työvoimakulut ovat pieni osa hintaa. Kuluja painavat osaltaan alas pienemmät kuljetuskustannukset. Asiakkaita vetää hinnan lisäksi puoleensa halu hajauttaa hankintoja ja saada tuotantoa Eurooppaan.

Avaa kuvien katselu ACC:n johtaja Yann Vincent. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Muita Ranskassa tekeillä olevia tehtaita rahoitetaan esimerkiksi Kiinasta ja Taiwanista. Tehtaat tuottavat akkuja esimerkiksi Renaultille.

Akut ovat tärkeä osa Ranskan visiota siitä, että perinteisten autojen tuotannosta siirrytään sähköautoihin. Samalla maan teollisuudelle halutaan etunoja verrattuna kilpailijoihin.

Ranskan uusi gigatehdas Valmistaa: sähköautojen akkuja Mercedes-Benzille ja Stellantis-ryppäälle, jonka merkkejä ovat muun muassa Peugeot, Citroën, Opel ja Fiat tytärmerkkeineen. Tuottaa 56 000 akkukennoa vuorokaudessa. Omistaja: Automotive Cells Company (pääomistaja Total Energies) Koko: 650 metriä pitkä, 100 metriä leveä ja 30 metriä korkea Henkilöstö: Työllistää 900 ihmistä

Ranskalaisyhtiö aikoo avata vuoteen 2025 mennessä kaksi samanlaista tehdasta myös ulkomaille, yhden Saksaan ja toisen Italiaan. Yhdessä nämä voisivat tuottaa akkuja miljoonalle autolle vuodessa.

Suomikin on mukana kuvassa raaka-aineiden tuottajana: ACC ostaa niitä muun muassa Terrafamelta ja Keliberiltä.

Avaa kuvien katselu Pituutta tehtaalle tulee muun muassa näistä kuivatuslinjoista. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Vihreä siirtymä luo työtä ja vie rahaa

Ranskan akkutehtaiden odotetaan työllistävän noin 8 000 henkilöä, mutta ne ovat vain osa kokonaisuutta. Macronin hallituksen tavoitteena on synnyttää 600 tehdasta Ranskaan kymmenen vuoden kuluessa.

Hankkeen painopisteet ovat terveystekniikka, elektroniikka ja energiatekniikka. Ranska tukee strategisesti tärkeiden mikropiirien valmistusta voimakkaasti, kuten myös vihreää siirtymää.

Erityisesti kehityksestä hyötyy Ranskan pohjoisosa, mikä on kärsinyt kaivostoiminnan loppumisesta ja tehtaiden sulkemisesta 1980-luvulla. Akkutehtaiden lisäksi alueelle on perustettu paljon muitakin tuotantolaitoksia esimerkiksi vaippojen, lääkkeiden ja elintarvikepakkausten valmistamiseen.

Julkista rahaa palaa tähän paljon. Presidentti Macron esimerkiksi kertoi 15. toukokuuta hallituksen ohjaavan 13 miljardia euroa 28 uuteen teollisuushankkeeseen. Tämän lisäksi tulevat vihreän siirtymän tuet ja normaalit teollisuusavustukset.

Panostus tuo maahan myös ulkomaisia sijoittajia. Tällä hetkellä Ranska on EU-alueen kiinnostavin maa teollisuusinvestointien ja start-up -yritysten määrän suhteen.