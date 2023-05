”Olen kuullut huhuja, että Tinder on aktivoitu”, sanoo saksalaislentäjien esimies Rovaniemellä, jonka katukuvassa näkyvät sotaharjoitukset

Katukuva on muuttunut Rovaniemellä tänä keväänä. Rovaniemellä ja Lapissa on touko-kesäkuussa isoja kansainvälisiä sotaharjoituksia, joihin ottaa osaa yhteensä noin 1 600 ulkomaalaista sotilasta. Toki heitä on näkynyt myös aiempina vuosina, mutta ei näin paljon.

Eri maiden sotilaat käyvät harjoituspäivän loputtua ja vapaa-ajallaan kaupungin ostoskeskuksissa, ravintoloissa ja kuntosaleilla.

Yksi heistä on Saksan ilmavoimien Boelcke-joukkojen saksalainen lentäjä, everstiluutnantti Markus, koodinimeltään Smash. Hän ei halua sukunimeään julki turvallisuussyistä ja tehtävänsä vuoksi. Koko nimi on kuitenkin Ylen tiedossa. Hän toimii Eurofighter-hävittäjän lentäjänä ja myös osastonsa päällikkönä.

Markus osallistuu Suomen ilmavoimien johtamaan, maanantaina alkaneeseen Arctic Challenge Exercise -harjoitukseen Rovaniemellä. Se tuo yli 500 ulkomaalaista sotilasta kaupunkiin. Markus käy vapaa-ajalla kävelyllä tai juoksemassa Kemijoen rannassa.

– Käyn myös kahvilassa ja nautin aurinkoisesta säästä. Nyt on ollut melkein kaikkina päivinä hyvä sää, Markus sanoo.

”12 tunnin palveluspäivän jälkeen ei jaksa juhlia, aamulla pitää olla lentokunnossa”

Everstiluutnantin alaisuudessa harjoittelee kymmeniä saksalaisia lentäjiä ja hekin käyvät vapaa-ajallaan lenkillä, ostoksilla ja myös ravintoloissa.

– Mutta rehellisesti sanottuna arkisin harjoituspäivät ovat pitkiä. Ei 12-13 tunnin palveluksen jälkeen jaksa lähteä juhlimaan, koska aamulla pitää olla lentokunnossa. Viikonloppuisin on pari päivää vapaata.

Ulkomaalaiset sotilaat saattavat näkyä myös seuranhakuapplikaatioissa.

– Olen kuullut huhuja, että Tinder on aktivoitu ja että siellä saadaan vastauksia. Tutustumista tapahtuu. Se on ihmisten välistä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. En voi sanoa, etteikö sitä tapahtuisi, everstiluutnantti Markus muotoilee.

Hän itse ei myönnä käyttävänsä Tinderiä, mutta sinkku hän kertoo olevansa.

– Mutta aika pitkä välimatka naisen kanssa olisi Rovaniemelle, koska asun Kölnin lähellä 2000 kilometrin päässä, Markus vitsailee.

Matka Kölnin alueelta Rovaniemelle taittuisi lentokoneella noin 2,5 tunnissa, Eurofighter-hävittäjällä menisi huippunopeudella matkaan vain vajaa tunti.

Markus on työmatkalla nyt Rovaniemellä reilut kolme viikkoa. Jotkut saksalaissotilaat ovat harjoitusmatkalla jopa seitsemän viikkoa, koska harjoitukseen kuuluvat myös alkuvalmistelut ja lopputyöt.

– Kävimme myös moikkaamassa Joulupukkia. Se oli vaikuttavaa, nähdä Joulupukki kesällä, ja siellä soi joululauluja. Se oli aika hassu kokemus, koska sehän on jouluun sidottu turistinähtävyys, Markus naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Markus tykkää lenkkeillä Kemijoen rannassa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Markus käy harjoituksissa myös autioissa paikoissa, joissa ei ole ihmisiä tai palveluja lainkaan. Ja joskus vapaa-ajan tekemistä on runsaasti, riippuen paikasta.

– Käymme paljon Euroopassa harjoituksissa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa. Lisäksi harjoituksia on paljon myös Yhdysvalloissa. Las Vegasissa on paljon turisteja ja paikkoja, joissa voi hävitä rahansa, Markus nauraa.

– Mukava asia tässä työssä on se, että pääsee näkemään maailman eri paikkoja, tapaa erilaisia ihmisiä ja saa monia elämyksiä.

Sotilaat paikkaavat hiljaista matkailuaikaa

Lapin sotaharjoitukset ovat ajoittuneet vuosittain touko-kesäkuun vaihteeseen, joka on matkailullisesti hiljaista kautta.

– Nyt käynnissä olevat harjoitukset ovat tuoneet merkittävän määrän vierailijoita kaupunkiin pitkällä viipymällä, toteaa toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Visit Rovaniemestä sähköpostitse.

Kärkkäinen sanoo, että harjoitukset näkyvät Rovaniemellä katukuvassa ja liikenteessä, majoituskohteissa, kokoustiloissa ja ravintoloissa sekä muun muassa autonvuokrauksessa.

– Rovaniemelle juuri touko-lokakuun väliin ajoittuvat harjoitukset ja tapahtumat ovat tärkeitä alueen elinvoiman, matkailutulon ja -työllisyyden kehittämisen näkökulmasta.

Kuntosalilla selkeä kävijäpiikki sotaharjoitusten aikana

Rovaniemeläinen kuntosaliyrittäjä Arto Autti kertoo, että isot sotaharjoitukset nostavat kävijämäärää parillakymmenellä prosentilla.

– Meillä käy normaalisti noin 200 kävijää päivässä, mutta isojen sotaharjoitusten aikana kävijämäärä nousee 40 - 50 henkilöllä, Arto Autti Kunnon paikasta sanoo.

Suomen Nato-jäsenyys ei ole suoraan vaikuttanut, koska isoja harjoituksia on ollut Lapissa aiemminkin. Etenkin suuri Bold Quest 19 -harjoitus näkyi Arto Autin kuntosalilla.

– Samanlaista nousua näkyi myös keväällä 2019, jolloin oli iso kansainvälinen sotaharjoitus.

Eilen maanantaina alkoi Rovaniemellä ja Pirkkalassa Ilmavoimien johtama Arctic Challenge Exercise 23 -lentotoimintaharjoitus ja se kestää kaksi viikkoa, 9. kesäkuuta asti. Siihen osallistuu Rovaniemellä yhteensä yli 500 ulkomaalaista, pääosin saksalaisia ja ranskalaisia sotilaita.

Rovajärvellä puolestaan on käynnissä lauantaina alkanut Maavoimien harjoitus Northern Forest 23. Lauantaina Rovajärvellä päättyi pari viikkoa kestänyt Lightning Strike 23. Niihin osallistuu yhteensä noin 1 100 ulkomaalaista sotilasta Britanniasta, Norjasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Rovajärven sotaharjoituksessa maavoimien sotilailla on vapaa-aika tiukassa.

Toki kaikki heistä eivät ole harjoituksessa yhtä aikaa, mutta kaikkiaan nämä harjoitukset kokoavat Lappiin noin 8 000 sotilasta. Suomesta on mukana suurin osa, muun muassa noin 4 300 varusmiestä ja 1 800 reserviläistä. Tämä kahden harjoituksen kokonaisuus päättyy perjantaina 2. kesäkuuta.

Arctic Challenge Exercise 23 -lentosotaharjoitus päättyy 9. kesäkuuta.