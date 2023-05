Ihmiskaupasta epäillyt yritykset saavat jatkaa toimintaansa Oulaisissa, ja osa uhreista työskentelee työpaikassa edelleen

Kansainvälisestä ihmiskaupasta epäiltyjen kivialan yritysten toiminta jatkuu Oulaisissa.

Työmaa oli poliisin toimesta noin viikon ajan suljettuna.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nina Similä vahvistaa Ylelle, että tutkinta kohdistuu useampaan Oulaisissa sijaitsevaan kivialan yritykseen.

Oulun poliisin mukaan osa epäillyn ihmiskaupan uhreista on oletettavasti jatkanut työskentelyä yrityksissä.

Asianomistajia on noin 15, ja he ovat Kiinan kansalaisia. Osa heistä on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piirissä, eivätkä he enää työskentele yrityksessä. Osa asianomistajista on palannut takaisin kotimaahansa.

Oulun käräjäoikeus vangitsi aiemmin toukokuussa kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Sittemmin tutkinnan edetessä henkilöt on vapautettu. Tällä hetkellä poliisi epäilee viittä henkilöä ihmiskaupasta. Epäiltyjen joukossa on sekä Suomen että Kiinan kansalaisia.

Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo ulkomaalaistutkintayksikön suorittamissa tarkastuksissa käyneen ilmi, että yrityksen työntekijät majoittuivat ala-arvoisissa ja riittämättömissä olosuhteissa niin hygienian kuin puhtaan veden suhteen.

Myös työsuojelun näkökulmasta olosuhteet olivat puutteelliset, sillä työntekijöillä ei ollut työhön vaadittavia suojavälineitä ja varustuksia. Lisäksi työntekijät majoittuivat työskentelytilan välittömässä läheisyydessä, muun muassa konteissa, joissa tuoksuivat kemikaalit.

Kun ongelmat tulivat ilmi, Kiiskisen mukaan työntekijöille järjestettiin viipymättä hätämajoitus. Lisäksi heille on tarjottu terveydenhuollon palveluita, jos niille on ollut tarve.

Kiiskisen mukaan työmaan sulkeminen oli poikkeuksellista.

– Se oli järeä toimenpide. Siinä määrin havaittiin puutteita, että se jouduttiin välittömästi sulkemaan suoritetun tarkastuksen yhteydessä.

Mukana ollut aluehallintovirasto sekä paloviranomaiset antoivat kivialan yrityksille ohjeita ja määräyksiä korjata työoloja tietyssä määräajassa. Poliisi katsoi myöhemmissä tarkastuksissa, ettei toiminnan rajoittamiselle ollut enää välitöntä syytä.

Rikoskomisario Nina Similä toteaa, että esitutkinnan perusteella jutussa on hyvin vahvat ihmiskaupan elementit, mutta myös muita rikosnimikkeitä voi vielä ilmaantua. Tapaukseen epäillään liittyvän myös esimerkiksi työsuojelu- ja ympäristörikoksia.

Poliisi jatkaa esitutkintaa ja tulee suorittamaan useita taktisia tutkintatoimenpiteitä, Similä kertoo. Hänen mukaansa sen valvominen, ettei ihmiskauppa saa enää jatkoa, on haasteellista.

– Meidän osalta valvotaan ihmiskaupan tunnusmerkistön jatkumiselementtejä. Kyllä se haasteellista on, kun ei pysty pysäyttämään yritystoimintaa. Tulemme tekemään seuraavan tarkastuksen lähiaikoina.