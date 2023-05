Iltalehti poisti ison määrän ukrainalaisavustajan kirjoittamia sotajuttuja epäselvyyksien takia

Kaikkiaan 24 Venäjän hyökkäyksestä kertovaa uutisjuttua on poistettu iltalehden sivuilta.

Iltalehden ukrainalaisen avustajan Anatolii Sharan sotauutisoinnissa on ollut lehden mukaan epäselvyyksiä. Tämän takia Iltalehti on tänään poistanut verkkosivuiltaan 24 Sharan juttua, jotka käsittelivät Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Iltalehden päätoimittaja Perttu Kauppinen kertoo Twitterissä, että lehden selvityksissä ilmeni, että osa avustajan toimittamista kuvista ei ollut hänen itsensä ottamia eikä sieltä, mistä hän väitti niiden olevan. Näiden epäselvyyksien takia Iltalehti päätyi poistamaan myös avustajan tekemiä juttuja.

– Kuvista löytyneiden epäselvyyksien vuoksi päädyimme poistamaan myös hänen kirjoittamansa uutiset, reportaasit ja analyysit, Kauppinen kirjoittaa.

Yhteistyö avustajan kanssa on Kauppisen mukaan lopetettu.

Uutispäätoimittaja: Avustaja valehteli meille kahdesti samasta asiasta

Iltalehden uutispäätoimittaja Valtteri Varpela kertoo asian taustoista Ylelle.

Hänen mukaansa kaikki alkoi siitä, kun Iltalehden toimittajalta ja faktantarkastajalta Emil Kastehelmeltä kysyttiin Twitterissä, miten kyseisen avustajan juttuja on faktantarkastettu. Kastehelmi vastasi, että kaikki Ukraina-jutut eivät kulje hänen kauttaan eikä hän ole lukenut kyseisiä juttuja.

Toimitus alkoi tutkia asiaa. He löysivät Varpelan mukaan kansainväliseltä uutissivustolta yhden kuvan, jonka Shara oli toimittanut Iltalehdelle omana otoksenaan.

– Kysyimme avustajalta, mitä tarkoittaa, että olet toimittanut omana kuvanasi toisen uutissivuston kuvan. Hän pahoitteli asiaa ja sanoi, että tämä on ainutkertainen tapaus, Varpela kertoo.

Siinä vaiheessa toimitus oli kuitenkin jo löytänyt muitakin vastaavia kuvia, jotka avustaja oli toimittanut lehdelle ominaan, mutta jotka löytyivät toisen uutissivuston tarjonnasta.

– Luottamus meni. Teksteistä emme ole löytäneet mitään, mitä olisimme voineet verifioida virheiksi, mutta koko luottamus murenee, kun hän valehtelee yhdessä asiassa ei vain yhdesti vaan kahdesti, Varpela sanoo Ylelle.

Kun juttujen todenperäisyyttä ei voitu varmistaa, Iltalehti päätti poistaa ne kaikki netistä.

– Tämä on erittäin ikävä asia, mutta kokonaisuuden kannalta on paras ratkaisu, että itse poistamme jutut.

Anatolii Shara on toiminut Iltalehden avustajana kymmenisen vuotta aina Krimin valtauksesta asti. Hän on Varpelan mukaan toiminut lähinnä fikserinä eli auttanut Ukrainassa käyneitä Iltalehden toimittajia. Lisäksi Shara on kirjoittanut Iltalehdelle juttuja itsekin.