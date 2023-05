Viranomaiset huolissaan mopo- ja autokokoontumisten läheltä piti -tilanteista – turvallisuus ei saisi olla tuurista kiinni, sanoo poliisi

Mopomiiteissä on sattunut useita vaaratilanteita ja lieviä loukkaantumisia, mutta vakavimpia loukkaantumisia ei ole tullut poliisin tietoon.

Poliisi on huolissaan nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa olevien mopo- ja automiittien turvallisuudesta. Poliisin mukaan miiteissä on sattunut useita vaaratilanteita ja lieviä loukkaantumisia. Miiteissä on nähty myös esimerkiksi raketteja.

– Miiteissä ajetaan kovilla nopeuksilla esimerkiksi viritetyillä mopoilla keula pystyssä teillä tai parkkipaikoilla, ja katsojat ovat hyvin lähellä seuraamassa. Turvallisuus ei saisi olla vain tuurista kiinni, toteaa komisario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista.

Käytännössä joka viikonloppu on erikokoisia nuorten kokoontumisia eri puolilla maata.

Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tapahtumia on ollut muun muassa Tampereella, Jyväskylässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Lempäälässä.

Yhteen miittiin voi osallistua jopa tuhat nuorta.

Avaa kuvien katselu Kuva Rovaniemellä toukokuusta järjestetystä mopomiitistä. Kuva: Juuso Stoor / Yle Kuva: Juuso Stoor / Yle

Siirtymillä miittipaikasta toiseen on poliisi joutunut puuttumaan liikennekäyttäytymiseen. Pirkanmaalla on poliisin mukaan ajettu yli 200 kilometrin tuntinopeuksilla. Usein kyse on ollut kilpa-ajosta.

Tampereella järjestetyssä miitissä paloi viime kesänä ainakin yksi mopo, ja räjähdysmäinen palo aiheutti ilmeisen vaaran useille nuorille.

Vanhemmat luulevat, että poliisi valvoo

Poliisin mukaan vanhemmilla voi olla luulo, että poliisi olisi paikalla vastaamassa miittien turvallisuudesta. Näin ei kuitenkaan ole.

Useimmiten miitit ovat nuorten keskenään koollekutsumia eikä turvallisuutta ole suunniteltu käytännössä lainkaan.

Poliisi saa usein tiedon kokoontumisesta omien havaintojensa perusteella tai hätäkeskukseen tulleiden järjestyshäiriösoittojen kautta.

Avaa kuvien katselu Miiteistä löytyy erilaisia kiihdytys- ja ajovideoita sosiaalisesta mediasta. Kuva: Juuso Stoor / Yle Kuva: Juuso Stoor / Yle

Poliisi kehottaa vanhempia tutustumaan miiteistä kuvattuihin ja sosiaalisessa mediassa leviäviin videoihin tai käymään miitissä paikan päällä katsomassa.

Poliisin mahdollisuudet puuttua tapahtumien kulkuun ovat rajalliset ja melko hidasta, kun osallistujia on satoja. Myös pelastusviranomaisten pääsy alueelle on hidasta, kun pelastusteitä ei ole suunniteltu.

Miitti voidaan järjestää myös luvallisesti

Poliisi muistuttaa, että laittoman kokoontumisen järjestäjää voidaan epäillä kokoontumisrikkomuksesta, josta seuraa sakkoa.

Miitti on kuitenkin mahdollista järjestää myös suunnitelmallisesti ja viranomaisten kanssa yhdessä. Tästä on hyviä kokemuksia toukokuun ajalta Konnevedeltä ja Parkanosta. Tapahtumat sujuivat poliisin mukaan hyvin.

Poliisi muistuttaa, että miitit ovat laadultaan sellaisia, että ne vaativat aina ilmoituksen. Ilmoitus tulisi tehdä viimeistään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen poliisi käy läpi ilmoituksen ja varmistaa tapahtuman suunnitelmat sekä luvat.

