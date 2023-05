Pariisissa sorvataan sopimusta muovijätteen vähentämiseksi – ”Pelkästään kierrätyksellä emme tästä sotkusta selviä”

Pariisissa ovat alkaneet neuvottelut muovijätteen aiheuttaman valtavan ympäristöongelman hillitsemiseksi.

55 maata vaatii maailman mailta tiukkaa sopimusta muovijätteem vähentämiseksi. Pariisin kokousta käydään YK:n ympäristöohjelman johdolla. Kokoukseen osallistuu yli 2000 edustajaa lähes 200 maasta.

Kokouksessa on esillä kaksi eri periaatetta. On maita, jotka ovat sitä mieltä, että muovijätettä on hillittävä vähentämällä muovin tuotantoa. Toisaalta on muun muassa petrokemian teollisuuden kanta, jonka mukaan kierrätys on ratkaisu ongelmaan.

Monien maiden mielestä sopimuksen tulisi tähdätä siihen, että jo olemassa oleva muovi pidetään kierrätyksessä mahdollisimman kauan.

YK:n ympäristöohjelma julkaisi kokouksen alla tavoitteen, jonka mukaan muovijätettä tulisi vähentää 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

– Tämänhetkiset lupaukset vähentävät muovijätettä vain kahdeksan prosenttia vuoteen 2024 mennessä, sanoi ympäristöohjelman johtaja Inger Andersen.

Ympäristöjärjestöt kriittisiä myös YK:ta kohtaan

Andersenin mukaan ongelma on ratkaistavissa kokonaisvaltaisella muutoksella lähestymistavalla.

– Vain siten voimme onnistua. Pelkällä kierrätyksellä emme tästä sotkusta selviä, Andersen sanoo.

Jotkut ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet YK:ta siitä, että järjestö keskittyy liikaa jätteen hallinnointiin ja kuuntelemaan teollisuuden kantoja.

Avaa kuvien katselu Kanadalaisen taiteilijan Benjamin Von Wongin teos ‘Perpetual Plastic Machine’ on esillä Greenpeacen järjestämässä tapahtumassa Pariisissa. Kuva: Christophe Petiti Tesson / EPA

– Muovijäte ei kosketa vain valaita ja delfiinejä. On kyse ihmisten terveydestä, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeuksista, sanoo valtameriin perehtyneen Tara Ocean Foundation -järjestön edustaja Henri Bourgeois.

Sopimuksen neuvottelijoiden on päätettävä muun muassa tulisiko jotkut muovit kieltää kokonaan.

Muovijätesopimusta käsiteltiin ensimmäisen kerran puoli vuotta sitten kansainvälisessä kokouksessa Uruguayssa, ja siitä pidetään vielä kolme kokousta ennen ensi vuoden loppua. Asiantuntijoiden mukaan aika on silti lyhyt näin merkittävän sopimuksen aikaansaamiseksi.

Lähteet: Reuters, AP