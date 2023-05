Media: Arlandasta Vaasaan lähdössä ollut lentokone evakuoitiin pommiuhkauksen takia

Ruotsin poliisi on ottanut pommiuhkauksen tehneen henkilön kiinni.

Lennolla mukana ollut henkilö on uhannut pommittaa lentokonetta, minkä vuoksi kone evakuoitiin.

Ruotsista Arlandasta tänään klo 14.20 Ruotsin aikaa lähtevä lento Scandinavian Airlines SK 4224 on evakuoitu pommiuhkauksen vuoksi, kertoo Österbottens Tidning.

Lento oli matkalla Arlandasta Vaasaan. Lennolla mukana ollut henkilö on uhannut pommittaa lentokonetta. Kone on tyhjennetty uhkauksen jälkeen ja poliisi on saapunut paikalle tutkimaan koneen.

Poliisi on ottanut pommiuhkauksen tehneen henkilön kiinni. ÖT:n mukaan on epäselvää, milloin kone jatkaa matkaansa kohti Vaasaa.

Uutista päivitetään.